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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Семь вылетов, 16 вертолетов. Буданов раскрыл подробности миссий по снабжению защитников Мариуполя

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Информации о погибших и раненых, а также датах миссий Буданов не привел
Информации о погибших и раненых, а также датах миссий Буданов не привел
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Украинские вертолеты Ми-8, преодолевая плотную оборону российской ПВО и авиации, летали в осажденный Мариуполь, чтобы пополнить запасы его защитникам. Об этом глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию The War Zone 25 мая.

Вертолетами защитникам Мариуполя доставляли оружие, боеприпасы, медикаменты и питание. Также в город прибыло подкрепление из 72 бойцов полка "Азов"

По словам Буданова, экипажи украинских вертолетов обычно летали по два борта, один раз вылетели четыре. Всего было семь вылетов. 

В общей сложности из 16 привлеченных вертолетов два были сбиты российскими войсками. Также оккупанты уничтожили вертолет, вылетевший на помощь одному из сбитых бортов. 

Буданов отметил, что спецоперация по доставке припасов была спланирована и проведена военной разведкой Минобороны Украины. Всем миссиям удалось доставить груз, но во время пятого и седьмого вылетов вертолеты были сбиты.

Данных о погибших или пострадавших, а также датах миссий он не привел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

31 марта русскоязычный филиал китайского телеканала CGTN показал кадры украинского Ми-8, сбитого под Мариуполем, они были распространены в соцсетях. Сообщалось, что на борту было 17 человек, из них выжили двое. Неизвестно, был ли это один из вертолетов, участвовавших в пополнении запасов, но OSINT-аккаунт Ukraine Weapons Tracker отмечал, что на некоторых телах видны следы оказания медицинской помощи, что может означать, что вертолет был сбит на обратном пути из Мариуполя.

Украинские военные "неоднократно доставляли в Мариуполь боеприпасы, средства связи и медикаменты", сообщил 11 мая замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Его слова опубликовала пресс-служба Генштаба. 

"Такие поставки были возможны до тех пор, пока не была распространена информация о предоставлении помощи. В результате этого противник принял меры по усилению системы ПВО, что затруднило проведение нами таких действий и привело к потере личного состава и вертолетов, которые эвакуировали раненых", – сказал он. 

20 мая президент Украины Владимир Зеленский упомянул о храбрости экипажей этих вертолетов"Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, еду, воду, унести тела, раненых", – сказал он. 

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. Днем 20 мая на "Азовстали" оставались военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

17 мая депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Зеленский ожидает, что Украине удастся обменять и вернуть домой своих военнослужащих и правоохранителей, которые были на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Теги: авиация, Мариуполь, вертолет, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, пилот, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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