Семь вылетов, 16 вертолетов. Буданов раскрыл подробности миссий по снабжению защитников Мариуполя

Информации о погибших и раненых, а также датах миссий Буданов не привел Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Вертолетами защитникам Мариуполя доставляли оружие, боеприпасы, медикаменты и питание. Также в город прибыло подкрепление из 72 бойцов полка "Азов".

По словам Буданова, экипажи украинских вертолетов обычно летали по два борта, один раз вылетели четыре. Всего было семь вылетов.

В общей сложности из 16 привлеченных вертолетов два были сбиты российскими войсками. Также оккупанты уничтожили вертолет, вылетевший на помощь одному из сбитых бортов.

Буданов отметил, что спецоперация по доставке припасов была спланирована и проведена военной разведкой Минобороны Украины. Всем миссиям удалось доставить груз, но во время пятого и седьмого вылетов вертолеты были сбиты.

Данных о погибших или пострадавших, а также датах миссий он не привел.

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31 марта русскоязычный филиал китайского телеканала CGTN показал кадры украинского Ми-8, сбитого под Мариуполем, они были распространены в соцсетях. Сообщалось, что на борту было 17 человек, из них выжили двое. Неизвестно, был ли это один из вертолетов, участвовавших в пополнении запасов, но OSINT-аккаунт Ukraine Weapons Tracker отмечал, что на некоторых телах видны следы оказания медицинской помощи, что может означать, что вертолет был сбит на обратном пути из Мариуполя.

* Chinese TV channel CGTN-Russian reporter Dmitry Maslak visited the crash site of the downed Mi-8 helicopter of the Armed Forces of Ukraine near Mariupol.



There were reportedly 17 people on board. Operational measures are being taken with the two survivors. pic.twitter.com/cpmpna91tN — Craft (@Craft8431) March 31, 2022

#Ukraine: A Ukrainian transport helicopter (likely Mi-8) was shot down by the Russian army. As claimed, the wreckages were found in Rybatske, near #Mariupol. Some of bodies have visible first aid traces, which means the helicopter was shot down on the way back from Mariupol. pic.twitter.com/lIzfTzPSzT — * Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 31, 2022

Украинские военные "неоднократно доставляли в Мариуполь боеприпасы, средства связи и медикаменты", сообщил 11 мая замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Его слова опубликовала пресс-служба Генштаба.

"Такие поставки были возможны до тех пор, пока не была распространена информация о предоставлении помощи. В результате этого противник принял меры по усилению системы ПВО, что затруднило проведение нами таких действий и привело к потере личного состава и вертолетов, которые эвакуировали раненых", – сказал он.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский упомянул о храбрости экипажей этих вертолетов. "Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, еду, воду, унести тела, раненых", – сказал он.