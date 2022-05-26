В Мариуполе оккупанты отменили школьные каникулы, чтобы дети догоняли российскую программу

По его словам, основная цель отмены каникул – деукраинизация и подготовка к учебному году по учебным планам РФ.

"Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю России и математику на русском", – написал он.

Россияне планируют возобновить работу девяти школ. По информации Андрющенко, им удалось найти около 50 учителей, согласных работать по такой программе.

Накануне Андрющенко сообщил, что россияне начали инвентаризацию библиотечных, школьных и других книжных фондов в городе. По его словам, все учебники по истории Украины и литературе отнесены к разряду "экстремистских".