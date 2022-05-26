В Мариуполе оккупанты отменили школьные каникулы, чтобы дети догоняли российскую программу

По его словам, основная цель отмены каникул – деукраинизация и подготовка к учебному году по учебным планам РФ.
"Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю России и математику на русском", – написал он.
Россияне планируют возобновить работу девяти школ. По информации Андрющенко, им удалось найти около 50 учителей, согласных работать по такой программе.
Накануне Андрющенко сообщил, что россияне начали инвентаризацию библиотечных, школьных и других книжных фондов в городе. По его словам, все учебники по истории Украины и литературе отнесены к разряду "экстремистских".
Мариуполь (Донецкая область) – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там проживало около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
19 мая украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты открыли В Мариуполе "детский центр" в полуразрушенном помещении детского сада №104. "Там нет света и воды, а еду готовят на огне во дворе. Детей в заведении планируют учить по русскоязычному учебнику самопровозглашенного псевдогосударственного образования в ОРДО "Азбука Донбасса", где есть стихи с такими строками, как "Донбасс – русская земля" и "Родина наша – Россия", – написала она.