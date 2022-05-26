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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты отменили школьные каникулы, чтобы дети догоняли российскую программу

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Должны возобновить работу девяти школ
Должны возобновить работу девяти школ
Фото: ЕРА

В Мариуполе оккупационные власти продлили учебный год до 1 сентября, чтобы подготовить школьников к российской программе. Об этом советник городского головы Петр Андрющенко сообщил 26 мая в Telegram.

По его словам, основная цель отмены каникул – деукраинизация и подготовка к учебному году по учебным планам РФ. 

"Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю России и математику на русском", – написал он.

Россияне планируют возобновить работу девяти школ. По информации Андрющенко, им удалось найти около 50 учителей, согласных работать по такой программе.

Накануне Андрющенко сообщилчто россияне начали инвентаризацию библиотечных, школьных и других книжных фондов в городе. По его словам, все учебники по истории Украины и литературе отнесены к разряду "экстремистских".

Контекст:

Мариуполь (Донецкая область) – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там проживало около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

19 мая украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты открыли В Мариуполе "детский центр" в полуразрушенном помещении детского сада №104. "Там нет света и воды, а еду готовят на огне во дворе. Детей в заведении планируют учить по русскоязычному учебнику самопровозглашенного псевдогосударственного образования в ОРДО "Азбука Донбасса", где есть стихи с такими строками, как "Донбасс – русская земля" и "Родина наша – Россия", – написала она.

Теги: оккупация, Мариуполь, учебный год, война России против Украины, Петр Андрющенко
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