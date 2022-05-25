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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Фактическая аннексия Мариуполя началась". Советник мэра сообщил, что оккупанты начали раздавать российские паспорта

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В Мариуполе начали раздавать российские паспорта без получения паспорта так называемой "ДНР", отметил Андрющенко
В Мариуполе начали раздавать российские паспорта без получения паспорта так называемой "ДНР", отметил Андрющенко
Фото: depositphotos.com

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты начали раздавать российские паспорта жителям города.

Об этом 25 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области в получении российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР", – написал чиновник. – Фактическая аннексия, в частности, Мариуполя началась".

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей Украины. Он расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области. Документ вступает в силу со дня его подписания – с 25 мая.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО Путин подписал 1 мая 2019-го; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получило более 630 тыс. человек.

Кремль, среди прочего, оправдывал агрессию в отношении Украины необходимостью "защиты" русскоязычного населения и российских граждан.

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