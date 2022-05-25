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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей

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Указ вступает в силу 25 мая
Указ вступает в силу 25 мая
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей Украины. 25 мая документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

Документ вступает в силу со дня его подписания – с 25 мая.

Как пишет "Интерфакс", упрощенная процедура позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, не требует подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.

В общем порядке решение о предоставлении гражданства принимает президент РФ, в связи с чем срок рассмотрения документов может достигать одного года, а в упрощенном порядке – органы внутренних дел в течение трех – шести месяцев.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области со стороны временно оккупированного Крымского полуострова 24 февраля. Часть Запорожской области захвачена в конце февраля – марте.

Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО Путин подписал 1 мая 2019-го; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали документ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.

Кремль среди прочего оправдывал агрессию в отношении Украины необходимостью "защиты" русскоязычного населения и российских граждан.

Теги: Россия, Владимир Путин, Луганская область, Донецкая область, оккупация, Херсонская область, гражданство, Запорожская область, война России против Украины
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