В Херсонской области оккупанты готовятся запретить украинский язык в документах

"Документооборот будет проводиться исключительно на русском языке. На том родном языке, на котором изначально, всю жизнь разговаривала Херсонская область", – сказал он.
В тот же день в эфире канала "Звезда" он говорил, что русский язык в Херсонской области планируют сделать государственным наравне с украинским. Его цитировали "РИА-Новости".
Стремоусов уточнил, что "на русском языке будут обучать детей в школах и вузах. Однако, если родители выразят желание, то могут быть сформированы украиноязычные классы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.