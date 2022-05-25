В Херсонской области оккупанты готовятся запретить украинский язык в документах

"Документооборот будет проводиться исключительно на русском языке. На том родном языке, на котором изначально, всю жизнь разговаривала Херсонская область", – сказал он.

В тот же день в эфире канала "Звезда" он говорил, что русский язык в Херсонской области планируют сделать государственным наравне с украинским. Его цитировали "РИА-Новости".

Стремоусов уточнил, что "на русском языке будут обучать детей в школах и вузах. Однако, если родители выразят желание, то могут быть сформированы украиноязычные классы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)