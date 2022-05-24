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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские пропагандисты показали в Херсоне в качестве "иностранных репортеров" живущих в РФ блогеров – СМИ

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Российский "Первый канал" назвал Репера журналистом немецкого издания, хотя на самом деле он ведет только личный блог, причем на российском домене
Российский "Первый канал" назвал Репера журналистом немецкого издания, хотя на самом деле он ведет только личный блог, причем на российском домене
Скриншот: dialog.ua

Российский пропагандистский "Первый канал" показал сюжет о пресс-туре "иностранных журналистов", которые посетили временно оккупированную Херсонскую область с 18-го по 21 мая. Его герои на самом деле ни в каких медиа не работают, пишет портал Минобороны Украины "АрмияInform".

На фейк первым обратил внимание в Telegram 22 мая бывший журналист "Дождя" Илья Шепелин.

"Первый канал" вчера показал сюжет о том, как оккупированную Херсонскую область посетили "иностранные журналисты", которые восхитились, разумеется. На деле же этими "журналистами" оказались блогеры – фанаты Путина, много лет живущие в России, — Томас Репер и Джон Дуган, которые ни в каких СМИ, естественно, не работают", – написал он. 

В свою очередь, "АрмияInform" отмечает, что хотя пропагандисты в сюжете назвали Репера "журналистом издания Anti Spiegel из Германии", на самом деле это его личный блог, который создан на домене, зарегистрированном в России. В нем блогер, по выражению издания, "ретранслирует все методички Кремля".

О живущих в России блогерах, приехавших в Херсон под видом иностранных журналистов, написало также издание "Диалог". Оно отмечает, что помимо Репера и Дугана (экс-полицейского из Флориды, получившего убежище в России и последние шесть лет жившего в Москве), в "пресс-туре" было несколько якобы журналистов, которые отказывались называть свои имена и прятали лица от камеры.

Кроме того, издание "Диалог" обратило внимание на некоего Алехандро Керка, представленного как корреспондент из International TV Network (Венесуэла). Информации о таком телеканале, как и о Керке, в интернете нет. А Афанасий Авгеринос, представленный как "журналист, Греция", с 1986 года живет в Москве.

По информации "АрмияInform", в рамках четырехдневного "пресс-тура" оккупанты провезли из Ростова-на-Дону через временно оккупированные Новоазовск, Мариуполь, разные города в Запорожской и Херсонской областях в Симферополь в аннексированном Крыму около 50 журналистов. Представители настоящих иностранных СМИ среди них тоже были, несмотря на то, что пересечение госграницы Украины таким образом незаконно. 

Для этой поездки оккупанты в течение двух недель создавали множество декораций в десятках мест, отмечает портал. Так, в те места, возле которых должны были работать видеокамеры, свезли обломки украинской бронетехники, а в предполагаемых штабах "Азова" развесили свастики. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала масштабное вторжение в Украину.

После этого российские оккупационные войска временно захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской и Запорожской областей, а также продвинулись в Луганской и Донецкой областях. 

Россияне также захватывали части Киевской, Черниговской, Сумской областей, но в начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

Теги: СМИ, Херсон, пропаганда, оккупация, Мариуполь, Херсонская область, российская пропаганда, журналисты, война России против Украины, фейк, блогеры, российские оккупанты
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