Российские пропагандисты показали в Херсоне в качестве "иностранных репортеров" живущих в РФ блогеров – СМИ

Российский "Первый канал" назвал Репера журналистом немецкого издания, хотя на самом деле он ведет только личный блог, причем на российском домене Скриншот: dialog.ua

На фейк первым обратил внимание в Telegram 22 мая бывший журналист "Дождя" Илья Шепелин.

"Первый канал" вчера показал сюжет о том, как оккупированную Херсонскую область посетили "иностранные журналисты", которые восхитились, разумеется. На деле же этими "журналистами" оказались блогеры – фанаты Путина, много лет живущие в России, — Томас Репер и Джон Дуган, которые ни в каких СМИ, естественно, не работают", – написал он.

В свою очередь, "АрмияInform" отмечает, что хотя пропагандисты в сюжете назвали Репера "журналистом издания Anti Spiegel из Германии", на самом деле это его личный блог, который создан на домене, зарегистрированном в России. В нем блогер, по выражению издания, "ретранслирует все методички Кремля".

О живущих в России блогерах, приехавших в Херсон под видом иностранных журналистов, написало также издание "Диалог". Оно отмечает, что помимо Репера и Дугана (экс-полицейского из Флориды, получившего убежище в России и последние шесть лет жившего в Москве), в "пресс-туре" было несколько якобы журналистов, которые отказывались называть свои имена и прятали лица от камеры.

Кроме того, издание "Диалог" обратило внимание на некоего Алехандро Керка, представленного как корреспондент из International TV Network (Венесуэла). Информации о таком телеканале, как и о Керке, в интернете нет. А Афанасий Авгеринос, представленный как "журналист, Греция", с 1986 года живет в Москве.

По информации "АрмияInform", в рамках четырехдневного "пресс-тура" оккупанты провезли из Ростова-на-Дону через временно оккупированные Новоазовск, Мариуполь, разные города в Запорожской и Херсонской областях в Симферополь в аннексированном Крыму около 50 журналистов. Представители настоящих иностранных СМИ среди них тоже были, несмотря на то, что пересечение госграницы Украины таким образом незаконно.

Для этой поездки оккупанты в течение двух недель создавали множество декораций в десятках мест, отмечает портал. Так, в те места, возле которых должны были работать видеокамеры, свезли обломки украинской бронетехники, а в предполагаемых штабах "Азова" развесили свастики.

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