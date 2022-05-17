Геращенко: По моим оценкам, Россия тратит на пропаганду $2–3 млрд в год. Но эту сумму она получает от Европы за газ и нефть за три дня

"Есть подонки типа [пропагандистов Дмитрия] Киселева, [Маргариты] Симоньян, масса других ублюдков, – это тысячи и тысячи людей, которые получают деньги за лживую пропаганду. Я оцениваю сумму, которую они [россияне] тратят на пропаганду в год, – от $2 млрд до $3 млрд", – сказал он.

Советник главы МВД Украины считает, что именно поэтому Западу важно отказаться от покупки российских нефти и газа.

"Ежедневно Европа покупает нефть и газ у [президента РФ Владимира] Путина на €1 млрд. Вдумайтесь в эту цифру. То есть если мои предположения верны и вся пропаганда стоит $3 млрд – это три дня покупки нефти и газа. Если считать, сколько стоит война, то за счет нефти и газа у Путина она для него не стоит ничего. Вот почему важно дальше требовать от наших западных партнеров любой ценой сделать энергонезависимость. Путин подавится своей нефтью, своим газом, но цивилизованный мир не должен с ним торговать", – объяснил Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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