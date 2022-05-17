Геращенко: Каждый должен сам решить, возвращаться ли домой в Киев. Вероятность погибнуть там от ракеты, наверное, невысока

"Последний удар по Киеву был почти две недели назад, в пятницу. Это были крылатые ракеты, одна из которых была сбита под Киевом. Я опубликовал фото – как солнышко зажглась в небе. Две попали в район Лукьяновки. Одна из них попала в жилой дом, где на третьем этаже жила моя знакомая, журналистка Вера Гирич из "Радіо Сводода", и убила ее. Так же ранило шесть человек. То есть попало и убило женщину, которую я знал лично. Я приехал сразу же на место, увидел еще неостывший ракетный двигатель, который делается на одном из заводов Санкт-Петербурга, и могу сказать следующее: вероятность гибели естественно есть. Потому что ракета такая может прилететь с какой-то стороны, ее может сбивать наше ПВО, и обломки этой ракеты могут попасть на дом, как это было не раз во время, когда русские были под Киевом", – отметил Геращенко.
По его словам, на данный момент нигде в Украине нельзя чувствовать себя в безопасности.
"Вероятность погибнуть от удара ракеты в Киеве, наверное, невысока. Может быть, одна пятисоттысячная или одна миллионная, поэтому каждый должен принимать решение для себя лично сам. А так, у нас везде небезопасно. Не только в Киеве. А что, во Львове безопасно? Во Львов прилетели ракеты, одна из которых убила директора станции технического обслуживания автомобилей, который просто был у себя на работе рядом с вокзалом. Поэтому нигде в Украине, пока мы не победим [президента РФ Владимира] Путина – нигде не безопасно", – подчеркнул Геращенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В то же время российские военные регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.
По данным КГГА за 15 апреля, в Киев ежедневно возвращается около 40–50 тыс. человек, которые ранее уехали из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
28 апреля в Киевской военной администрации заявили, что операция по обороне Киева завершена, но опасность столице сохраняется.
Вечером 28 апреля россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами. Одна из них попала в жилой 25-этажный дом, 10 человек пострадали, погибла журналистка "Радіо Свобода".
По информации мэра столицы Виталия Кличко, всего в Киеве обстрелами повреждено более 200 домов, 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.
Кличко рекомендовал киевлянам не торопиться с возвращением домой.