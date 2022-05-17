Геращенко: Каждый должен сам решить, возвращаться ли домой в Киев. Вероятность погибнуть там от ракеты, наверное, невысока

"Последний удар по Киеву был почти две недели назад, в пятницу. Это были крылатые ракеты, одна из которых была сбита под Киевом. Я опубликовал фото – как солнышко зажглась в небе. Две попали в район Лукьяновки. Одна из них попала в жилой дом, где на третьем этаже жила моя знакомая, журналистка Вера Гирич из "Радіо Сводода", и убила ее. Так же ранило шесть человек. То есть попало и убило женщину, которую я знал лично. Я приехал сразу же на место, увидел еще неостывший ракетный двигатель, который делается на одном из заводов Санкт-Петербурга, и могу сказать следующее: вероятность гибели естественно есть. Потому что ракета такая может прилететь с какой-то стороны, ее может сбивать наше ПВО, и обломки этой ракеты могут попасть на дом, как это было не раз во время, когда русские были под Киевом", – отметил Геращенко.

По его словам, на данный момент нигде в Украине нельзя чувствовать себя в безопасности.

"Вероятность погибнуть от удара ракеты в Киеве, наверное, невысока. Может быть, одна пятисоттысячная или одна миллионная, поэтому каждый должен принимать решение для себя лично сам. А так, у нас везде небезопасно. Не только в Киеве. А что, во Львове безопасно? Во Львов прилетели ракеты, одна из которых убила директора станции технического обслуживания автомобилей, который просто был у себя на работе рядом с вокзалом. Поэтому нигде в Украине, пока мы не победим [президента РФ Владимира] Путина – нигде не безопасно", – подчеркнул Геращенко.

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