17 мая посольство Израиля возобновляет работу в Киеве

За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину посольство Израиля было переведено из Киева во Львов, а после начала войны – эвакуировано в Польшу.
Посол Михаэль Бродский в сообщении, анонсирующем возвращение представительства, заявил, что с начала войны Израиль постоянно поддерживает украинский народ, направляя гуманитарную помощь.
"Мы передали сотни тонн оборудования и лекарственных средств для неотложной медицинской помощи, генераторы электроснабжения больниц и критической гражданской инфраструктуры", – сказал он.
По его словам, Израиль намерен и в дальнейшем поставлять продовольствие и медицинские товары для мирного населения в зонах боевых действий. Также есть план присоединиться к послевоенному восстановлению Украины, отметил Бродский.
После полномасштабного вторжения России в Украину Израиль сначала оказывал Украине исключительно гуманитарную помощь.
14 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Израиль согласился быть посредником в "поиске мира" и завершении войны России против Украины.
24 марта Ермак заявил, что Украина надеется на помощь с оружием и результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны.
20 апреля министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что Израиль передаст Украине шлемы и бронежилеты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 мая сообщил, что глава МИД Израиля Яир Лапид заверил его, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после войны, в том числе предотвращая уклонение России от санкций и помогая восстановить Украину.