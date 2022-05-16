17 мая посольство Израиля возобновляет работу в Киеве

Посол Бродский: Израиль поставляет продукты и медицинские товары для мирного населения в Украине и намерен участвовать в ее восстановлении после войны Фото: embassies.gov.il

За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину посольство Израиля было переведено из Киева во Львов, а после начала войны – эвакуировано в Польшу.

Посол Михаэль Бродский в сообщении, анонсирующем возвращение представительства, заявил, что с начала войны Израиль постоянно поддерживает украинский народ, направляя гуманитарную помощь.

"Мы передали сотни тонн оборудования и лекарственных средств для неотложной медицинской помощи, генераторы электроснабжения больниц и критической гражданской инфраструктуры", – сказал он.

По его словам, Израиль намерен и в дальнейшем поставлять продовольствие и медицинские товары для мирного населения в зонах боевых действий. Также есть план присоединиться к послевоенному восстановлению Украины, отметил Бродский.