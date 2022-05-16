ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

17 мая посольство Израиля возобновляет работу в Киеве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Посол Бродский: Израиль поставляет продукты и медицинские товары для мирного населения в Украине и намерен участвовать в ее восстановлении после войны
Посол Бродский: Израиль поставляет продукты и медицинские товары для мирного населения в Украине и намерен участвовать в ее восстановлении после войны
Фото: embassies.gov.il

О возобновлении деятельности в Киеве и планах участвовать в послевоенном восстановлении Украины заявило посольство Израиля в Украине. 17 мая над зданием снова будет поднят официальный флаг страны, сообщила пресс-служба посольства.

За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину посольство Израиля было переведено из Киева во Львов, а после начала войны – эвакуировано в Польшу.

Посол Михаэль Бродский в сообщении, анонсирующем возвращение представительства, заявил, что с начала войны Израиль постоянно поддерживает украинский народ, направляя гуманитарную помощь.

"Мы передали сотни тонн оборудования и лекарственных средств для неотложной медицинской помощи, генераторы электроснабжения больниц и критической гражданской инфраструктуры", – сказал он.

По его словам, Израиль намерен и в дальнейшем поставлять продовольствие и медицинские товары для мирного населения в зонах боевых действий. Также есть план присоединиться к послевоенному восстановлению Украины, отметил Бродский.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Израиль сначала оказывал Украине исключительно гуманитарную помощь.

14 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Израиль согласился быть посредником в "поиске мира" и завершении войны России против Украины.

24 марта Ермак заявил, что Украина надеется на помощь с оружием и результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны.

20 апреля министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что Израиль передаст Украине шлемы и бронежилеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 мая сообщил, что глава МИД Израиля Яир Лапид заверил его, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после войны, в том числе предотвращая уклонение России от санкций и помогая восстановить Украину.

Теги: Киев, Украина, Израиль, война России против Украины, Михаэль Бродский (посол)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" Танкович рассказал, как вела себя жена кума Путина Марченко на съемках шоу
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" Танкович рассказал, как вела себя жена кума Путина Марченко на съемках шоу
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (105915)
2
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (36291)
3
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (34808)
4
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (27706)
5
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят (26554)
6
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (26372)
7
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022" (18863)
8
Горбунов о нелегально выезжающих украинцах: Выпустите, но возьмите $30 тыс. на ВСУ, а захочет вернуться – $50 тыс. на восстановление Украины (15712)
 
 
 
 