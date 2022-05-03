Власти Израиля обсуждают расширение военной помощи Украине – СМИ

По данным СМИ, несмотря на расширение помощи, ее объем останется ограниченным Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что обсуждения о военной помощи Украине проходят в связи с ожиданиями со стороны США и стран Европы от Израиля не только политических заявлений, но и реальных действий и четкой позиции относительно войны.

По данным Haaretz, в ближайшие дни будет созвано еще одно совещание – для решения вопроса, что именно Израиль может поставить Украине.

Еще один источник, на который ссылается издание, отмечает, что в любом случае речь идет не о наступательном вооружении или продвинутых противоракетных системах.

Haaretz сообщает, что, несмотря на расширение помощи, ее объем останется ограниченным. В частности, систему противовоздушной обороны "Железный купол" поставлять не будут, но есть достаточно широкий перечень оборонительных средств, которые могут быть поставлены Украине без угрозы разрыва отношений с Россией.

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