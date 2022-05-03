Власти Израиля обсуждают расширение военной помощи Украине – СМИ

Отмечается, что обсуждения о военной помощи Украине проходят в связи с ожиданиями со стороны США и стран Европы от Израиля не только политических заявлений, но и реальных действий и четкой позиции относительно войны.
По данным Haaretz, в ближайшие дни будет созвано еще одно совещание – для решения вопроса, что именно Израиль может поставить Украине.
Еще один источник, на который ссылается издание, отмечает, что в любом случае речь идет не о наступательном вооружении или продвинутых противоракетных системах.
Haaretz сообщает, что, несмотря на расширение помощи, ее объем останется ограниченным. В частности, систему противовоздушной обороны "Железный купол" поставлять не будут, но есть достаточно широкий перечень оборонительных средств, которые могут быть поставлены Украине без угрозы разрыва отношений с Россией.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину Израиль сначала оказывал Украине исключительно гуманитарную помощь.
14 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Израиль согласился быть посредником в "поиске мира" и завершении войны России против Украины.
24 марта Ермак заявил, что Украина надеется на помощь с оружием и результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны.
20 апреля министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что Израиль передаст Украине шлемы и бронежилеты.