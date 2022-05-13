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В Киеве и области с 15 мая сократят длительность комендантского часа – Кличко

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В Киеве с 16 мая будет дольше работать общественный транспорт
В Киеве с 16 мая будет дольше работать общественный транспорт
Фото: EPA

В Киеве и Киевской области сокращают длительность комендантского часа. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook 13 мая.

"В Киеве и области меняется время комендантского часа. С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться на час позже. Он будет длиться с 23.00 до 5.00", – написал Кличко.

Также с 16 мая общественный транспорт в Киеве будет работать дольше: метрополитен – с 6.00 до 22.00, а наземный транспорт – с 6.00 до 22.30.

"Придерживайтесь правил комендантского часа. А также не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Потому что угроза ракетных обстрелов Киева остается", – заявил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/552109159616080

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Виталий Кличко, комендантский час, Киевская область, война России против Украины
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