Украина временно приостановила работу таможенных пунктов на границе с Молдовой в Одесской области

"Пограничные органы Украины сообщили об установлении особого режима передвижения лиц и транспортных средств для Одесской области (Белгород-Днестровский участок)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной этого стало объявление комендантского часа в Одесской области.

В связи с этим Таможенная служба Молдовы рекомендовала воздержаться от путешествий в Украину в это время.

Контекст:

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко попросил жителей области с пониманием отнестись к введению комендантского часа в регионе. Спикер ОВА Сергей Братчук сообщил, что в указанное время запрещено находиться на улице и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

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