Геращенко: Взломом российских телеканалов занималась одна из украинских спецслужб вместе с Anonymous

"Что касается взлома телеканалов, то, насколько мне известно, это делала одна из двух наших спецслужб, которая сотрудничает с группой Anonymous. Они взломали ряд региональных телеканалов и в момент, когда 9 мая россияне приготовились смотреть парад, они увидели парад прошлогодний, который был озвучен совсем другими словами", – сказал он.
По словам советника главы МВД Украины, трансляция была с "проукраинской пропагандой".
На самом деле есть прекрасный результат. Например, группа хакеров взломала Rutube –это российская сеть, аналог YouTube. [...] Все файлы – миллиарды файлов, которые были [залиты] за пять лет, – просто стерты. То, что наши айтишники – самые крутые айтишники в мире, вы знаете", – отметил Геращенко.
Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.
25 февраля, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину, Anonymous призвали всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщили о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России.
27 февраля Anonymous заявили, "положили" сайты правительства Чечни и минобороны Беларуси.
6 марта эта хакерская группировка сообщила о взломе ряда стриминговых сервисов РФ и телеканалов, чтобы транслировать кадры войны в Украине. Среди взломанных телеканалов оказались "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24".