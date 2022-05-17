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Геращенко: Взломом российских телеканалов занималась одна из украинских спецслужб вместе с Anonymous

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Геращенко считает украинских айтишников "самыми крутыми в мире"
Геращенко считает украинских айтишников "самыми крутыми в мире"
Фото: ЕРА

К взлому российских телеканалов, в результате которого не все жители РФ увидели 9 мая парад, причастна украинская спецслужба. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Что касается взлома телеканалов, то, насколько мне известно, это делала одна из двух наших спецслужб, которая сотрудничает с группой Anonymous. Они взломали ряд региональных телеканалов и в момент, когда 9 мая россияне приготовились смотреть парад, они увидели парад прошлогодний, который был озвучен совсем другими словами", – сказал он.

По словам советника главы МВД Украины, трансляция была с "проукраинской пропагандой".

На самом деле есть прекрасный результат. Например, группа хакеров взломала Rutube –это российская сеть, аналог YouTube. [...] Все файлы – миллиарды файлов, которые были [залиты] за пять лет, – просто стерты. То, что наши айтишники – самые крутые айтишники в мире, вы знаете", – отметил Геращенко.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

25 февраля, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину, Anonymous призвали всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщили о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России.

27 февраля Anonymous заявили, "положили" сайты правительства Чечни и минобороны Беларуси.

6 марта эта хакерская группировка сообщила о взломе ряда стриминговых сервисов РФ и телеканалов, чтобы транслировать кадры войны в Украине. Среди взломанных телеканалов оказались "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, интернет, МВД, хакеры, пропаганда, Anonymous, Антон Геращенко, советник, спецслужбы, кибервойна, интервью, сайты, кибератака, кибербезопасность
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