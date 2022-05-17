Геращенко: Взломом российских телеканалов занималась одна из украинских спецслужб вместе с Anonymous

"Что касается взлома телеканалов, то, насколько мне известно, это делала одна из двух наших спецслужб, которая сотрудничает с группой Anonymous. Они взломали ряд региональных телеканалов и в момент, когда 9 мая россияне приготовились смотреть парад, они увидели парад прошлогодний, который был озвучен совсем другими словами", – сказал он.

По словам советника главы МВД Украины, трансляция была с "проукраинской пропагандой".

На самом деле есть прекрасный результат. Например, группа хакеров взломала Rutube –это российская сеть, аналог YouTube. [...] Все файлы – миллиарды файлов, которые были [залиты] за пять лет, – просто стерты. То, что наши айтишники – самые крутые айтишники в мире, вы знаете", – отметил Геращенко.

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