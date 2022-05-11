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Российский Rutube до сих пор не работает. Хакеры Anonymous заявили, что хостинг, "вероятно, пропал навсегда"

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Хакеры Anonymous сообщили, что это они взломали Rutube
Хакеры Anonymous сообщили, что это они взломали Rutube
Фото: ЕРА (архив)

Российский видеохостинг Rutube взломала хакерская группа Anonymous. Об этом хакеры сообщили 10 мая в Twitter.

"Anonymous взломал российскую видеоплатформу Rutube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, 90% резервных копий и кластера для восстановления баз данных сильно пострадали. Это значит, что Rutube, вероятно, пропал навсегда", – сказано в твите. 

Хостинг не работает с утра 9 мая. Пресс-служба Rutube заявляла сегодня, что "функционал платформы" восстановлен после мощной кибератаки. Однако сайт сервиса до сих пор недоступен – там опубликовано сообщение о проведении технических работ. 

Контекст:

Видеохостинг Rutube появился в 2006 году. С декабря 2020-го его единственным владельцем стал "Газпром-медиа", которым руководит бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. В 2021 году хостинг провел редизайн и стал визуально более похож на YouTube

В марте 2022 года YouTube начал блокировать аккаунты российских телеканалов, связанных с правительством РФ или финансируемых им, по всему миру. "Мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику. В соответствии с этим мы также начали блокировать доступ к каналам YouTube, связанным со СМИ, которые финансируются государством, по всему миру", – говорилось в заявлении компании. 

Rutube заменял российским пропагандистам YouTube после блокировки их каналов на платформе. 

25 февраля, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, группа Anonymous призвала всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщила о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России, правительства Чечни и минобороны Беларуси

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, хакеры, Anonymous, российская пропаганда, кибератака
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