Российский Rutube до сих пор не работает. Хакеры Anonymous заявили, что хостинг, "вероятно, пропал навсегда"

"Anonymous взломал российскую видеоплатформу Rutube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, 90% резервных копий и кластера для восстановления баз данных сильно пострадали. Это значит, что Rutube, вероятно, пропал навсегда", – сказано в твите.
JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’— Anonymous TV * (@YourAnonTV) May 10, 2022
Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u
Хостинг не работает с утра 9 мая. Пресс-служба Rutube заявляла сегодня, что "функционал платформы" восстановлен после мощной кибератаки. Однако сайт сервиса до сих пор недоступен – там опубликовано сообщение о проведении технических работ.
Видеохостинг Rutube появился в 2006 году. С декабря 2020-го его единственным владельцем стал "Газпром-медиа", которым руководит бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. В 2021 году хостинг провел редизайн и стал визуально более похож на YouTube.
В марте 2022 года YouTube начал блокировать аккаунты российских телеканалов, связанных с правительством РФ или финансируемых им, по всему миру. "Мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику. В соответствии с этим мы также начали блокировать доступ к каналам YouTube, связанным со СМИ, которые финансируются государством, по всему миру", – говорилось в заявлении компании.
Rutube заменял российским пропагандистам YouTube после блокировки их каналов на платформе.
25 февраля, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, группа Anonymous призвала всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщила о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России, правительства Чечни и минобороны Беларуси.