Российский Rutube до сих пор не работает. Хакеры Anonymous заявили, что хостинг, "вероятно, пропал навсегда"

"Anonymous взломал российскую видеоплатформу Rutube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, 90% резервных копий и кластера для восстановления баз данных сильно пострадали. Это значит, что Rutube, вероятно, пропал навсегда", – сказано в твите.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’



Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u — Anonymous TV * (@YourAnonTV) May 10, 2022

Хостинг не работает с утра 9 мая. Пресс-служба Rutube заявляла сегодня, что "функционал платформы" восстановлен после мощной кибератаки. Однако сайт сервиса до сих пор недоступен – там опубликовано сообщение о проведении технических работ.