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Rutube не работает второй день и даже "заговорил" на украинском, обращаясь к Федорову. Министр пообещал "работать, пока не заговорит Кремль"

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Федоров: Неработающий вторые сутки Rutube заговорил на украинском. Будем работать дальше, пока Кремль не заговорит
Федоров: Неработающий вторые сутки Rutube заговорил на украинском. Будем работать дальше, пока Кремль не заговорит
Фото: thedigital.gov.ua

Российский видеохостинг Rutube 9 мая перестал работать и не работает до сих пор. О сбое пресс-служба Rutube объявила вчера утром в своем Telegram-канале.

Позже там заявляли, что "локализовали инцидент" и "третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву". К вечеру в Rutube сообщили, что сайт хостинга подвергся атаке, а еще через несколько часов решили, что их "заказали".

Рассуждая о причинах "крупнейшей в истории компании атаки", в Rutube заявили: "Кто-то хотел помешать Rutube показать парад Победы и праздничный салют". Потом пресс-служба компании, перейдя на украинский, обратилась к вице-премьер-министру – министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову и поблагодарила "за пиар".

Федоров, комментируя заявление о том, что Rutube "заказали", отмечал, что это процесс "депропагандизации". 

"Это не кибератака, это специальная операция по улучшению вашей IT-инфраструктуры", – иронизировал вице-премьер.  

Он также отреагировал на обращение хостинга. 

"Неработающий вторые сутки Rutube заговорил на украинском. Будем работать дальше, пока Кремль не заговорит", – написал Федоров. 

К 16.25 10 мая компании не удалось возобновить работу хостинга, который заменял российским пропагандистам YouTube (там их каналы заблокировали после начала полномасштабного вторжения). Последнее сообщение в Telegram-канале пресс-службы – о том, что "информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности", а "мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 февраля, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, группа Anonymous призвала всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщила о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России, правительства Чечни и минобороны Беларуси

26 февраля Федоров сообщил о создании украинской IT-армии. Хакеры 27 февраля взломали и обнародовали базу контактов российских чиновников и знаменитостей.

2 марта Федоров заявил, что впервые в мировой истории начинается кибервойна. "Кибервойна открытая и масштабная, с участием государственных органов, спецслужб, хакеров (и не только "белых") и всего патриотического ІТ-сообщества, а в Украине такого ровно 100%! И если в начале мы сдерживали много мощных атак, преимущественно из-за длительной подготовки врага заранее, то сейчас благодаря единому духу украинцев к свободе мы перешли к уверенному наступлению", – заявил глава Минцифры.

Видеохостинг Rutube появился в 2006 году. С декабря 2020-го его единственным владельцем стал "Газпром-медиа", которым руководит бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. В 2021 году хостинг провел редизайн и стал визуально более похож на YouTube

В марте 2022 года YouTube начал блокировать аккаунты российских телеканалов, связанных или финансируемых правительством РФ, по всему миру. "Мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику. В соответствии с этим мы также начали блокировать доступ к каналам YouTube, связанным со СМИ, которые финансируются государством, по всему миру", – говорилось в заявлении компании. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: хакеры, пропаганда, YouTube, парад Победы, война России против Украины, кибератака, Михаил Федоров, Минцифры
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