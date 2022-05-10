Rutube не работает второй день и даже "заговорил" на украинском, обращаясь к Федорову. Министр пообещал "работать, пока не заговорит Кремль"

Федоров: Неработающий вторые сутки Rutube заговорил на украинском. Будем работать дальше, пока Кремль не заговорит Фото: thedigital.gov.ua

Позже там заявляли, что "локализовали инцидент" и "третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву". К вечеру в Rutube сообщили, что сайт хостинга подвергся атаке, а еще через несколько часов решили, что их "заказали".

Рассуждая о причинах "крупнейшей в истории компании атаки", в Rutube заявили: "Кто-то хотел помешать Rutube показать парад Победы и праздничный салют". Потом пресс-служба компании, перейдя на украинский, обратилась к вице-премьер-министру – министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову и поблагодарила "за пиар".

Федоров, комментируя заявление о том, что Rutube "заказали", отмечал, что это процесс "депропагандизации".

"Это не кибератака, это специальная операция по улучшению вашей IT-инфраструктуры", – иронизировал вице-премьер.

Он также отреагировал на обращение хостинга.

"Неработающий вторые сутки Rutube заговорил на украинском. Будем работать дальше, пока Кремль не заговорит", – написал Федоров.

К 16.25 10 мая компании не удалось возобновить работу хостинга, который заменял российским пропагандистам YouTube (там их каналы заблокировали после начала полномасштабного вторжения). Последнее сообщение в Telegram-канале пресс-службы – о том, что "информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности", а "мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел".

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