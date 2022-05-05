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Российские хакеры пытаются получить доступ к частным телефонам и компьютерам граждан Украины – Госспецсвязи

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По данным Госспецсвязи, российские хакеры постоянно пытаются получить информацию о персональных данных рядовых граждан
По данным Госспецсвязи, российские хакеры постоянно пытаются получить информацию о персональных данных рядовых граждан
Фото: depositphotos.com

Российские хакеры пытаются получить доступ к частным телефонам и компьютерам граждан Украины. Об этом 4 мая в Telegram сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

В ведомстве подчеркнули, что это один из векторов атак российских хакеров, которые постоянно пытаются получить информацию о персональных данных рядовых граждан и доступ к их учетным записям.

"Конечная цель российских хакеров – доступ к государственным реестрам и всей информационной инфраструктуре страны. В том числе они пытаются достичь ее через частные приложения и обычных пользователей", – заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Он порекомендовал украинцам использовать сложные пароли и средства аутентификации.

Контекст:

В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ. Большинство представителей второй группы хакеров – военные.

1 мая в ведомстве заявили, что россияне, скорее всего, уже задействовали всю имеющуюся мощь кибератак по Украине.

Теги: Россия, Украина, хакеры, Госспецсвязи, кибератака, Юрий Щиголь
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