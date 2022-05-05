Российские хакеры пытаются получить доступ к частным телефонам и компьютерам граждан Украины – Госспецсвязи

В ведомстве подчеркнули, что это один из векторов атак российских хакеров, которые постоянно пытаются получить информацию о персональных данных рядовых граждан и доступ к их учетным записям.

"Конечная цель российских хакеров – доступ к государственным реестрам и всей информационной инфраструктуре страны. В том числе они пытаются достичь ее через частные приложения и обычных пользователей", – заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Он порекомендовал украинцам использовать сложные пароли и средства аутентификации.