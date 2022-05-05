Российские хакеры пытаются получить доступ к частным телефонам и компьютерам граждан Украины – Госспецсвязи

В ведомстве подчеркнули, что это один из векторов атак российских хакеров, которые постоянно пытаются получить информацию о персональных данных рядовых граждан и доступ к их учетным записям.
"Конечная цель российских хакеров – доступ к государственным реестрам и всей информационной инфраструктуре страны. В том числе они пытаются достичь ее через частные приложения и обычных пользователей", – заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.
Он порекомендовал украинцам использовать сложные пароли и средства аутентификации.
В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ. Большинство представителей второй группы хакеров – военные.
1 мая в ведомстве заявили, что россияне, скорее всего, уже задействовали всю имеющуюся мощь кибератак по Украине.