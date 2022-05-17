"Муж погиб на ее глазах, осколок убил еще нерожденного ребенка". Геращенко рассказал историю жительницы Бучи, автомобиль которой расстреляли оккупанты

"Анна Полонская со своим мужем Антоном выезжали 4 марта из окруженной врагом Бучи. Их машина была расстреляна российским БТР. Муж Анны погиб на ее глаза. Анна была ранена осколками и один из осколков убил еще нерожденного ребенка – она была на пятом месяце беременности. У нее должен был быть первый мальчик", – рассказал Геращенко.

Он сообщил, что в Буче был разрушен дом, в котором жили Полонские.

"Уничтожена вся жизнь... Анна 21 день провела в реанимации, ее спасли наши прекрасные хирурги. Сейчас она заново учится ходить", – рассказал Геращенко.

Советник министра сказал, что познакомился с Полонской около недели назад и предложил ей рассказать свою историю западным журналистам, она уже общалась с корреспондентами немецкого и французского телеканалов.

Сюжет о Полонской, который вышел на немецком канале ZDF, Геращенко опубликовал в Twitter. В нем жительница Бучи рассказала, как ее семье попала под обстрел и как она сейчас проходит реабилитацию.

Anna Polonska lost her husband and a 5 months old pregnancy trying to escape from #Bucha. She was severely wounded and now is learning to walk again. Anna intends to tell Bundestag her story to stop #RussianWarCrimes. pic.twitter.com/6ngYfG1IxV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 6, 2022

"Я хочу сказать следующее: когда мы называем статистику, что погибло, там, 455 человек в Буче, больше 1400 тел найдено в Киевской области – это статистика. Она трагична сама по себе. Но когда люди будут видеть конкретную историю конкретных людей, тогда в Европе будет еще большее желание помогать нам", – сказал Геращенко.

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