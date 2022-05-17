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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Муж погиб на ее глазах, осколок убил еще нерожденного ребенка". Геращенко рассказал историю жительницы Бучи, автомобиль которой расстреляли оккупанты

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Анна Полонская с мужем Антоном
Анна Полонская с мужем Антоном
Скриншот: zdf.de

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал историю жительницы Бучи Киевской области Анны Полонской, которая из-за российских оккупантов потеряла мужа и ребенка.

"Анна Полонская со своим мужем Антоном выезжали 4 марта из окруженной врагом Бучи. Их машина была расстреляна российским БТР. Муж Анны погиб на ее глаза. Анна была ранена осколками и один из осколков убил еще нерожденного ребенка – она была на пятом месяце беременности. У нее должен был быть первый мальчик", – рассказал Геращенко. 

Он сообщил, что в Буче был разрушен дом, в котором жили Полонские. 

"Уничтожена вся жизнь... Анна 21 день провела в реанимации, ее спасли наши прекрасные хирурги. Сейчас она заново учится ходить", – рассказал Геращенко.

Советник министра сказал, что познакомился с Полонской около недели назад и предложил ей рассказать свою историю западным журналистам, она уже общалась с корреспондентами немецкого и французского телеканалов.

Сюжет о Полонской, который вышел на немецком канале ZDF, Геращенко опубликовал в Twitter. В нем жительница Бучи рассказала, как ее семье попала под обстрел и как она сейчас проходит реабилитацию. 

"Я хочу сказать следующее: когда мы называем статистику, что погибло, там, 455 человек в Буче, больше 1400 тел найдено в Киевской области  это статистика. Она трагична сама по себе. Но когда люди будут видеть конкретную историю конкретных людей, тогда в Европе будет еще большее желание помогать нам", – сказал Геращенко. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Буча находится в 30 км к северо-западу от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.

Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Дмитрий Гордон, убийство, Антон Геращенко, БТР, Буча, российская агрессия, война России против Украины
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