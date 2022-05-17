"Осознали, что российским каналам больше не верят". Украинская разведка сообщила, что РФ готовит пресс-тур иностранных СМИ на оккупированные территории

По данным украинской разведки, с 18 по 21 мая оккупанты планируют показать представителям СМИ разрушенные районы Мариуполя Фото: ЕРА

"Осознав, что мировая общественность больше не верит лживым сообщениям российских телеканалов, кремлевские пропагандисты решили привлечь к своей деятельности европейских журналистов и мировые СМИ", – говорится в сообщении.

По данным военной разведки Украины, департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ срочно готовит пресс-тур иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины.

С 18 по 21 мая оккупанты планируют показать представителям СМИ разрушенные районы Мариуполя.

"Чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, российские пропагандисты уже завезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать журналистам о "преступлениях" защитников Мариуполя", – подчеркнули в Минобороны Украины.

Так называемый пресс-тур предусматривает выезд группы из Ростова-на-Дону и посещение журналистами также Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, где запланирована встреча с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

По данным украинской разведки, к участию в этом пресс-туре министерство обороны России пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, Германии, Японии, Греции, Китая, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

В Минобороны Украины предостерегли иностранных журналистов о планах пропагандистов страны-агрессора сделать их соучастниками создания фейковых материалов и напомнили об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины.

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