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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кот ехал 300 км на БТР. Жительница Бучи нашла своего питомца, которого украли оккупанты

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Кота передали хозяйке, которая сейчас проживает в Чехии
Кота передали хозяйке, которая сейчас проживает в Чехии
Фото: dumskaya.net

Кот породы мейн-кун по кличке Макс, которого российские оккупанты на БТР вывезли из Бучи Киевской области, нашелся в Беларуси. Об этом "Думской" рассказала его хозяйка Алена Кукурузка.

Женщина из Одессы более года назад перебралась в Бучу, но после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину с полуторагодовалым сыном уехала в Чехию.

"Когда ночью [24 февраля] они начали нас бомбить, я впала в какой-то ступор, обняла сына и просто сидела на кровати, никуда не хотела. Муж уговорил меня. Сошлись на том, что он отвезет нас в Житомир, а сам вернется за вещами и нашим котом Максом. Я взяла один рюкзак, муж был просто в спортивном костюме. Когда мы доехали до границы Киевской области, начали звонить соседи и говорить, что поселок бомбят и высадился десант. Мы поняли, что возвращаться некуда", – рассказала она.

Во время оккупации Бучи в ее доме жили российские военные.

"У Макса всегда полные миски воды и корма, но это все равно на пару дней. Мы позвонили соседям, попросили выбить окна, но не успели. Россияне поставили у нас во дворе свой БТР, вырыли вдоль забора окоп. Сосед-дедушка не выехал и из подвала нам рассказывал, что происходит. Первое время Макса видели в поселке – он один такой рыжий", – сказала она.

После оккупации женщина обнаружила, что ее дом был разбит и разграблен.

"Мебель испортили, исписали матерщиной, личные вещи вытряхнули из шкафов. Все лежало в куче при выходе. Наверное, собирались украсть, но не успели. А в детской комнате наши саперы обнаружили растяжку с гранатой. Мы начали искать Макса. Я надеялась, что он живой и его вывезли волонтеры, которые спасали домашних животных. 38 дней я упорно верила, что он жив. Без доказательств, вопреки тому, что все писали, что в нашем поселке был ад. Наверное, задолбала все фонды и волонтерские центры и группы поддержки Гостомеля и Бучи", – заявила Кукурузка.

Месяц назад ей позвонили на Viber из Беларуси. 

"На кулоне были ваши контакты, мы не знали, звонить или нет и как вы отнесетесь к белорусам после всего, что происходит", – сказала звонившая женщина.

Кукурузка рассказала, что кота украли российские военные. Он проехал 300 км на броне российского БТР вместе с украденной у жителей Бучи и Ирпеня бытовой техникой. В районе Гомеля в Беларуси кот сбежал и прибился к местным жителям.

"Я сначала подумала, что меня разводят. Но девушка прислала фотографию Макса и ошейника с кулоном – там на обратной стороне QR-код с моими контактами", – сообщила владелица кота.

Белорусские волонтеры помогли сделать Максу новый ветеринарный паспорт и чип, затем животное передали польским волонтерам. После этого кота привезли в Чехию, где сейчас проживает его хозяйка.

"Странно, но слова о том, что кот из Украины и что мы жили в Буче, срабатывали как код: никто с меня не взял денег, при первом знакомстве онлайн извинялись – за [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, за то, что так все", – рассказала Кукурузка.

Контекст:

Буча находится в 30 км к северо-западу от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Чехия, Буча, война России против Украины, кошки, животное, российские оккупанты
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