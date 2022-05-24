Оккупанты заявили, что будут просить Россию разместить в Херсонской области военную базу

Стремоусов, в частности, заявил, что "в Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации". По его словам, "в этом заинтересовано все население".
Также оккупант сказал, что российская военная база в области может стать "гарантом безопасности региона и его жителей".
Стремоусов повторил пропагандистские заявления Кремля об "украинских националистах" и заявил, что "российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности" в Херсонской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.