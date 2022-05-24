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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заявили, что будут просить Россию разместить в Херсонской области военную базу

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Российские захватчики зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова
Российские захватчики зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова
Фото: ЕРА

Во временно оккупированной Херсонской области оккупационные российские власти планируют обратиться к России с просьбой разместить на территории области военную базу РФ – как "гарантию безопасности". Об этом 24 мая со ссылкой на слова коллаборанта и так называемого "замглавы областной военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Стремоусов, в частности, заявил, что "в Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации". По его словам, "в этом заинтересовано все население".

Также оккупант сказал, что российская военная база в области может стать "гарантом безопасности региона и его жителей".

Стремоусов повторил пропагандистские заявления Кремля об "украинских националистах" и заявил, что "российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности" в Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.

Теги: Россия, Украина, Херсон, военные, оккупация, Херсонская область, Тамила Ташева, Кирилл Стремоусов, российские военные, российские оккупанты, коллаборационизм
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