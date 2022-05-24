Оккупанты заявили, что будут просить Россию разместить в Херсонской области военную базу

Стремоусов, в частности, заявил, что "в Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации". По его словам, "в этом заинтересовано все население".

Также оккупант сказал, что российская военная база в области может стать "гарантом безопасности региона и его жителей".

Стремоусов повторил пропагандистские заявления Кремля об "украинских националистах" и заявил, что "российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности" в Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)