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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области ситуация стабильно сложная, взрывы и обстрелы во всех районах – командование "Юг"

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Российские военные не выпускают мирных жителей из оккупированной Херсонской области
Российские военные не выпускают мирных жителей из оккупированной Херсонской области
Фото: EPA

В Херсонской области сложная ситуация во всем регионе, в Николаевской области была обстреляна Широковская, Березнеговатская общины и город Николаев, рядом с Приднестровьем стабильно. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в дневной сводке 22 мая.

В командовании отметили, что оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты с мирными жителями из артиллерийского и минометного вооружения, а также из реактивных систем залпового огня.

"В Херсонской области стабильно сложная ситуация по всей области, взрывы и обстрелы во всех районах. Местные жители информируют о минировании мостов и дорог, которыми жители региона пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сводке.

Также в населенных пунктах территориальных общин, граничащих с соседними областями и находящихся на линии фронта, отсутствует вода, свет и газ. Гуманитарные коридоры оккупанты не предоставляют.

"В николаевском и херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей. И хотя активных наступательных действий уже в течение длительного времени не ведет, есть информация о подтягивании резервов вражеской силы и техники", – сказано в сообщении.

В Николаевской области ночью была обстреляна Широковская община, в результате прямых попаданий сгорели три дома, пострадавших нет. Информация о пострадавших и повреждениях в Березнеговатской общине уточняется.

"Также ночью обстрелян Николаев, враг упорно бьет по жилым и промышленным кварталам, пытаясь разрушить легендарную несгибаемость горожан. Предварительно пять человек пострадали. Масштабы разрушений уточняются", – сообщили военные.

В приграничье с Приднестровьем ситуация, по данным командования, "стабильная и контролируемая". Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена охрана государственной границы.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/526749829005652/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Теги: Николаев, Приднестровье, Херсонская область, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины
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