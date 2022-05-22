В Херсонской области ситуация стабильно сложная, взрывы и обстрелы во всех районах – командование "Юг"

В командовании отметили, что оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты с мирными жителями из артиллерийского и минометного вооружения, а также из реактивных систем залпового огня.

"В Херсонской области стабильно сложная ситуация по всей области, взрывы и обстрелы во всех районах. Местные жители информируют о минировании мостов и дорог, которыми жители региона пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сводке.

Также в населенных пунктах территориальных общин, граничащих с соседними областями и находящихся на линии фронта, отсутствует вода, свет и газ. Гуманитарные коридоры оккупанты не предоставляют.

"В николаевском и херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей. И хотя активных наступательных действий уже в течение длительного времени не ведет, есть информация о подтягивании резервов вражеской силы и техники", – сказано в сообщении.

В Николаевской области ночью была обстреляна Широковская община, в результате прямых попаданий сгорели три дома, пострадавших нет. Информация о пострадавших и повреждениях в Березнеговатской общине уточняется.

"Также ночью обстрелян Николаев, враг упорно бьет по жилым и промышленным кварталам, пытаясь разрушить легендарную несгибаемость горожан. Предварительно пять человек пострадали. Масштабы разрушений уточняются", – сообщили военные.

В приграничье с Приднестровьем ситуация, по данным командования, "стабильная и контролируемая". Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена охрана государственной границы.

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