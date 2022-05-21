Оккупанты ударили ракетой по строительной базе в Николаевской области

Ким опубликовал видео очевидца с места событий. Судя по его словам, это уже второе попадание по этой базе.

В результате обстрела возник масштабный пожар с сильным задымлением. Кроме стройматериалов, сгорели заправочная станция и другие склады. Также пострадал припаркованный рядом автомобиль.

"Не хотят, чтобы мы строили. Нас это расстраивает, но не остановит", – прокомментировал Ким.

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