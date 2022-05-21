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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили ракетой по строительной базе в Николаевской области

В результате обстрела возник масштабный пожар с сильным задымлением
В результате обстрела возник масштабный пожар с сильным задымлением
Скриншот: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты 21 мая нанесли ракетный удар по базе строительной компании в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Facebook.

Ким опубликовал видео очевидца с места событий. Судя по его словам, это уже второе попадание по этой базе.

В результате обстрела возник масштабный пожар с сильным задымлением. Кроме стройматериалов, сгорели заправочная станция и другие склады. Также пострадал припаркованный рядом автомобиль.

"Не хотят, чтобы мы строили. Нас это расстраивает, но не остановит", – прокомментировал Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/videos/371100011664853/

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля он заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил мэр города Александр Сенкевич в конце апреля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Николаевская область, война России против Украины, ракета, Виталий Ким
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