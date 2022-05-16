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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Феерически презентована очередная серия Чернобаевки". ВСУ за сутки нанесли более 100 ударов по позициям оккупантов в Херсонской и Николаевской областях

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В результате удара ВСУ в Херсонской области "подтверждена потеря 75 рашистов" и почти 20 единиц техники оккупантов, отметило командование "Юг"
В результате удара ВСУ в Херсонской области "подтверждена потеря 75 рашистов" и почти 20 единиц техники оккупантов, отметило командование "Юг"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают укрепляться на временно захваченных территориях Херсонской и Николаевкой областей, активные наступательные действия не ведут.

Об этом 16 мая в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

"Между тем наши ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией в течение суток нанесли более 1️00 ударов по позициям противника, – говорится в сообщении. – В результате чего в Херсонской области феерически презентована очередная серия Чернобаевки с уничтожением состава боеприпасов, подтверждена потеря 75 рашистов и почти 20 единиц техники, в частности четыре буксировочных и две самоходных гаубицы "Мста-С", четыре минометных комплекса, две единицы бронированной и четыре – автомобильной техники, а еще две мастерские технического обслуживания и один БПЛА".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/699921014552394/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты временно захватили часть территорий Херсонской и Николаевской областей.

Противник пытается наступать с задачей выйти на админграницы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу, в районе Николаева, говорил 20 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

4 мая стало известно, что ВСУ вернули контроль над четырьмя населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

11 мая глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов около 20 населенных пунктов в Херсонской области

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. По мнению украинского военного эксперта Олега Жданова, возможности для контрнаступления ВСУ в Херсонской области пока нет.

Украинская армия освободит Херсон, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 мая. Так он прокомментировал заявление пособника российских оккупантов, "замглавы областной военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, который сказал, что коллаборанты намерены попросить президента РФ Владимира Путина "включить" Херсонскую область "в состав России".

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

Теги: Россия, Украина, автомобили, самолет, военные, оккупация, авиация, Херсонская область, Николаевская область, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, ракеты, удары, российские оккупанты, Чернобаевка
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