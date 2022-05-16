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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области 15 мая погибли из-за обстрелов двое мирных жителей, двое ранены – прокуратура

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Никаких военных объектов в обстрелянных селах нет, подчеркнули в прокуратуре
Никаких военных объектов в обстрелянных селах нет, подчеркнули в прокуратуре
Фото: myk.gp.gov.ua

В результате обстрелов российскими оккупантами Николаевской области 15 мая в селе Пришиб погибли два человека, еще два были ранены в селе Веселое. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"15 мая 2022 года российские военные произвели артиллерийские обстрелы сел Пришиб и Веселое Березнеговатской объединенной территориальной общины. В результате обстрелов в селе Пришиб двое гражданских погибли, в селе Веселое еще двое получили ранения", – говорится в сообщении. 

В прокуратуре подчеркивают, что никаких военных объектов на этих территориях нет. 

Областное управление СБУ начало досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). 

Сегодня утром оккупанты продолжили обстреливать Николаев и область, повреждены жилые дома и газопровод. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил мэр города Александр Сенкевич в конце апреля. 

Теги: СБУ, прокуратура, раненые, Николаевская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Офис генпрокурора
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