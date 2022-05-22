На оккупированном юге Украины оккупанты предлагают жителям разрешение на выезд за $1 тыс. – ОК "Юг"

По данным ОК "Юг", оккупанты установили жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории Фото: ЕРА

Отмечается, что не преуспевая в бою, россияне пытаются удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров "картинку удовлетворения местного населения от "русского мира".

"Однако сознательные жители пытаются эвакуироваться из-под рашистских властей и обстрелов, не желая быть живым прикрытием оккупантов. А те, в свою очередь, установив жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории, на блокпостах обогащаются, предлагая пропуск за $1 тыс. или их эквивалент. Но и тогда вслед коварно открывают огонь", – сообщает ОК "Юг".

На линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях россияне продолжают вести боевые действия на занимаемом рубеже и совершенствуют фортификационное оборудование своих позиций.

Также они проводят воздушную разведку украинских позиций. Сообщается, что Вооруженными силами Украины были сбиты российский беспилотник-разведчик "Орлан-10", а также крылатая ракета, направленная сегодня утром, 22 мая, на Одесскую область.

В Херсонской области украинская армия накрыла огнем контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований захватчиков, в результате чего они потеряли управление подразделениями.

Сообщается, что за сутки потери россиян в южном регионе Украины составляют 29 человек, также были уничтожены модернизированный танк Т-72Б3, самоходная гаубица "Мста-С" и другая бронированная техника.

"И очень символично на могилку планов врага наши ребята "положили" два "цветка" – крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион", – отмечается в сообщении.

В приграничных районах Одесской области усилены меры контроля за пограничным режимом, в частности, введены дополнительные проверки жителей относительно цели поездки и пребывания в непосредственной близости к границе.

По данным ОК "Юг", в Черном море маневрируют шесть больших десантных кораблей и два крылатых носителя с полутора десятками снарядов.

Отмечается, что оккупанты по открытым каналам связи и морской безопасности называют воды вокруг острова Змеиного своим территориальным морем, предупреждая иностранные суда об опасности приближения.

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