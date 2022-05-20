В Херсонской области ситуация обостряется, по Бахмуту нанесли четыре авиаудара за сутки – сводка Офиса президента

"Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, в Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях", – говорится в сообщении.

В Днепропетровской области россияне ночью обстреляли село Великая Костромка на границе с Херсонской областью. В нескольких домах выбиты стекла. Погибших и пострадавших нет.

Харьков и Харьковскую область ночью также обстреливали, но, по предварительным данным ОП, никто не пострадал. Горели гаражи Харьковской государственной зооветеринарной академии. В Дергачах снаряд попал в частный дом, в селе Малая Даниловка от удара оккупантов загорелся гараж и автомобиль.

В Луганской области россияне пытаются штурмовать Лисичанск и Северодонецк. Успехов не имеют, но за сутки погибли 12 жителей Северодонецка, еще один – в Горской общине. Разрушаются и выгорают дома. В Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске – 14, в Приволье – 17, в Нырковом – пять, в Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном. Другие детали разрушений и последствий выясняются.

"Донецкая область: интенсивные обстрелы по всей линии фронта. Обстреляны 13 населенных пунктов по области — танками, артиллерией, градами, авиацией. Город Бахмут за прошедшие сутки четырежды подвергался авиационным ракетным обстрелам. Значительные разрушения гражданской инфраструктуры", – говорится в сводке.

За сутки в области пять погибших, шесть раненых гражданских. Уже с утра начались обстрелы Авдеевки, Торецка, Елизаветовки. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура, в частности школа. Эвакуация населения продолжается, в том числе железнодорожным транспортом.

В Николаевской области вчера около 23.30 и сегодня утром были обстрелы в Широковской общине. Повреждены жилые дома. Днем были обстрелы в Березнеговатской общине. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет. В областном центре в течение суток относительно тихо.

В Херсонской области российские военные продолжают обстрел оккупированных населенных пунктов и позиций ВСУ в соседних регионах, используют запрещенное оружие, сообщили в ОП.

"На линии огня остаются Высокопольская, Великоалександровская, Станиславская, Калиновская, Чернобаевская и Нововоронцовская общины. Практически во всех населенных пунктах этих территориальных общин живут оккупанты, с каждым днем ситуация обостряется. В областном центре стало больше блокпостов. Ситуация в области критична", – подчеркнули в Офисе президента.

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