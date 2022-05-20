ВСУ за сутки ликвидировали 40 оккупантов и технику врага на юге Украины – оперативное командование

Об этом 20 мая в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Нашими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено 91 огневое задание. В результате этого уничтожен очередной склад боеприпасов в Херсонской области, два танка Т-72, самоходная артустановка и гаубица, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", бронированная и автотехника. Еще на 40 рашистов сокращена численность вражеских сил", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты продолжают провокативный обстрел временно захваченных ими населенных пунктов в Херсонской области.
"Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны ВСУ, рашисты еще используют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ", – рассказало командование "Юг".
Кроме того, из РСЗО "Смерч" оккупанты обстреляли Николаевскую область, продолжая разрушение облцентра, его инфраструктуры и производственных возможностей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты временно захватили часть территорий Херсонской и Николаевской областей.
Противник пытается наступать с задачей выйти на админграницы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу, в районе Николаева, говорил 20 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
11 мая глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов около 20 населенных пунктов в Херсонской области.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. По мнению украинского военного эксперта Олега Жданова, возможности для контрнаступления ВСУ в Херсонской области пока нет.
Украинская армия освободит Херсон, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 мая. Так он прокомментировал заявление пособника российских оккупантов, "замглавы областной военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, который сказал, что коллаборанты намерены попросить президента РФ Владимира Путина "включить" Херсонскую область "в состав России".