ВСУ за сутки ликвидировали 40 оккупантов и технику врага на юге Украины – оперативное командование

Об этом 20 мая в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Нашими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено 91 огневое задание. В результате этого уничтожен очередной склад боеприпасов в Херсонской области, два танка Т-72, самоходная артустановка и гаубица, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", бронированная и автотехника. Еще на 40 рашистов сокращена численность вражеских сил", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты продолжают провокативный обстрел временно захваченных ими населенных пунктов в Херсонской области.

"Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны ВСУ, рашисты еще используют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ", – рассказало командование "Юг".

Кроме того, из РСЗО "Смерч" оккупанты обстреляли Николаевскую область, продолжая разрушение облцентра, его инфраструктуры и производственных возможностей.

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