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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Чернобаевку и хотели обвинить в этом ВСУ – оперативное командование "Юг"

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Чернобаевка сейчас временно оккупирована российскими войсками
Чернобаевка сейчас временно оккупирована российскими войсками
Фото: Чорнобаївська сільська рада / Facebook

Российские оккупанты 18 мая обстреляли поселок Чернобаевка Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Погиб местный житель, еще пять человек получили разного характера и степени тяжести телесные повреждения. В настоящее время они находятся в больнице. В селе Правдино ранения получили супруги, в домовладение которых прицельно попал вражеский снаряд. Информация о других пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре области.

"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины также сообщило в Facebook об обстрелах Чернобаевки российскими оккупантами.

"В Херсонской области враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных сил Украины, но местные жители уже очень хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/380099047407243/

Контекст:

Часть Херсонской области временно оккупирована российскими войсками.

Аэродром возле Чернобаевки в 10 км от Херсона используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Офис генпрокурора, Чернобаевка
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