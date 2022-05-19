Оккупанты обстреляли Чернобаевку и хотели обвинить в этом ВСУ – оперативное командование "Юг"

"Погиб местный житель, еще пять человек получили разного характера и степени тяжести телесные повреждения. В настоящее время они находятся в больнице. В селе Правдино ранения получили супруги, в домовладение которых прицельно попал вражеский снаряд. Информация о других пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре области.

"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины также сообщило в Facebook об обстрелах Чернобаевки российскими оккупантами.

"В Херсонской области враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных сил Украины, но местные жители уже очень хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались", – говорится в сообщении.