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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты отпустили замглавы Чернобаевского сельсовета – СМИ

Родионов пробыл в плену почти две недели
Родионов пробыл в плену почти две недели
Фото: Инна Родионова / Facebook (архив)

Похищенный российскими захватчиками заместитель председателя Чернобаевского сельсовета Херсонской области Евгений Родионов на свободе. Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщила его жена Инна Родионова.

По словам женщины, она общалась с мужем по телефону. По ее информации, Родионова отпустили сегодня, 14 мая, около 16.00. Других подробностей издание не приводит. 

Некоторые СМИ сообщали об освобождении чиновника еще 13 мая, но Родионова писала в Facebook, что это неправда. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

3 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что оккупанты похитили сельского голову Чернобаевки Игоря Дударя и его заместителя.

В сельсовете рассказали, что 2 мая оккупанты захватили его здание, сорвали украинский флаг и вывесили российский. После этого Дударь оказался в тяжелом состоянии в больнице под надзором российских военных, а его заместитель был похищен и его местонахождение неизвестно. 

Сотрудники Чернобаевского сельсовета отказались сотрудничать с российскими оккупантами

Теги: захват, Херсонская область, заложники, плен, пленные, чиновники, война России против Украины, Чернобаевка
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