Оккупанты отпустили замглавы Чернобаевского сельсовета – СМИ

По словам женщины, она общалась с мужем по телефону. По ее информации, Родионова отпустили сегодня, 14 мая, около 16.00. Других подробностей издание не приводит.
Некоторые СМИ сообщали об освобождении чиновника еще 13 мая, но Родионова писала в Facebook, что это неправда.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.
Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.
3 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что оккупанты похитили сельского голову Чернобаевки Игоря Дударя и его заместителя.
В сельсовете рассказали, что 2 мая оккупанты захватили его здание, сорвали украинский флаг и вывесили российский. После этого Дударь оказался в тяжелом состоянии в больнице под надзором российских военных, а его заместитель был похищен и его местонахождение неизвестно.
Сотрудники Чернобаевского сельсовета отказались сотрудничать с российскими оккупантами.