Оккупанты отпустили замглавы Чернобаевского сельсовета – СМИ

Родионов пробыл в плену почти две недели Фото: Инна Родионова / Facebook (архив)

По словам женщины, она общалась с мужем по телефону. По ее информации, Родионова отпустили сегодня, 14 мая, около 16.00. Других подробностей издание не приводит.

Некоторые СМИ сообщали об освобождении чиновника еще 13 мая, но Родионова писала в Facebook, что это неправда.