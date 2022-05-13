Спутниковые снимки показывают, что РФ продолжает использовать авиабазу в Мелитополе

В ОП сообщали, что украинские военные неоднократно наносили удары по аэродрому в Мелитополе, который для оккупантов имеет стратегическое значение Фото: wing.com.ua

Так, на снимке, сделанном 12 мая в 15.58 по киевскому времени, там видно семь вертолетов.

* Military continues to use a * air base outside occupied Melitopol - CNN referring to satellite images from BlackSky.



At least 7 helicopters are seen at the air base in a satellite image taken on May 12 while only one was seen in a May 7 image.https://t.co/wJ3BeqZWQZ pic.twitter.com/h3BhgsywkQ — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 13, 2022

На снимке от 7 мая виден только один вертолет.

Также на аэродроме есть самолеты. В публикации CNN не сообщается, чьи это воздушные суда. В комментарии "Схемам" (проект "Радіо Свобода") спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что это украинские Ил-76МД. Они нерабочие, отмечал Игнат.

"Один или два наших борта были поражены, а рабочие борта вывели из-под удара на другие места дислокации. Скорее всего, наши самолеты на аэродроме в Мелитополе уже не имеют значительной ценности, из них брали донорские запчасти. Что могли восстановить, уже было восстановлено для нужд армии", – сказал Игнат.

По оценке телеканала, этот аэродром очень важен для оккупантов, так как имеет стратегическое местоположение – между Херсоном и Мариуполем, а также ОРДЛО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)