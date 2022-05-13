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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спутниковые снимки показывают, что РФ продолжает использовать авиабазу в Мелитополе

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В ОП сообщали, что украинские военные неоднократно наносили удары по аэродрому в Мелитополе, который для оккупантов имеет стратегическое значение
В ОП сообщали, что украинские военные неоднократно наносили удары по аэродрому в Мелитополе, который для оккупантов имеет стратегическое значение
Фото: wing.com.ua

Российская оккупационная армия продолжает использовать украинский аэродром в захваченном Мелитополе Запорожской области. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал канал CNN 13 мая.

Так, на снимке, сделанном 12 мая в 15.58 по киевскому времени, там видно семь вертолетов.

На снимке от 7 мая виден только один вертолет. 

Также на аэродроме есть самолеты. В публикации CNN не сообщается, чьи это воздушные суда. В комментарии "Схемам" (проект "Радіо Свобода") спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что это украинские Ил-76МД. Они нерабочие, отмечал Игнат.

"Один или два наших борта были поражены, а рабочие борта вывели из-под удара на другие места дислокации. Скорее всего, наши самолеты на аэродроме в Мелитополе уже не имеют значительной ценности, из них брали донорские запчасти. Что могли восстановить, уже было восстановлено для нужд армии", – сказал Игнат. 

По оценке телеканала, этот аэродром очень важен для оккупантов, так как имеет стратегическое местоположение – между Херсоном и Мариуполем, а также ОРДЛО. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал в Facebook о нанесении удара по аэродрому в Мелитополе. 9 апреля в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину он говорил об очередном ударе по аэродрому. "Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления. Рвалось часа два, любо-дорого", – рассказывал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, самолет, Мелитополь, аэродром, вертолет, спутник, Алексей Арестович, самолеты, ВСУ, авиабаза, Чернобаевка
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