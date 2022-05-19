"Лупят без остановки". В Северодонецке в результате обстрелов со стороны оккупантов 12 погибших и более 40 раненых

"Лупят без остановки. В Северодонецке 12 погибших и более 40 раненых. Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас", – написал Гайдай.

По его словам, захватчики целенаправленно атакуют именно жилые дома.

Глава ОВА отметил, что данные по поводу погибших и пострадавших еще уточняются, поскольку обследовать территорию под обстрелами невозможно.

Раненым гражданам оказывают медицинскую помощь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

За сутки 18 мая российские оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Погибло по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), семеро получили ранения, сообщила группировка Объединенных сил.

Также 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.