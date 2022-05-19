"Лупят без остановки". В Северодонецке в результате обстрелов со стороны оккупантов 12 погибших и более 40 раненых

"Лупят без остановки. В Северодонецке 12 погибших и более 40 раненых. Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас", – написал Гайдай.
По его словам, захватчики целенаправленно атакуют именно жилые дома.
Глава ОВА отметил, что данные по поводу погибших и пострадавших еще уточняются, поскольку обследовать территорию под обстрелами невозможно.
Раненым гражданам оказывают медицинскую помощь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За сутки 18 мая российские оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Погибло по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), семеро получили ранения, сообщила группировка Объединенных сил.
Также 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.