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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Лупят без остановки". В Северодонецке в результате обстрелов со стороны оккупантов 12 погибших и более 40 раненых

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По словам Гайдая, захватчики целенаправленно атакуют именно жилые дома
По словам Гайдая, захватчики целенаправленно атакуют именно жилые дома
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российские оккупанты беспрерывно обстреливают Северодонецк Луганской области. Об этом 19 мая в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Лупят без остановки. В Северодонецке 12 погибших и более 40 раненых. Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас", – написал Гайдай.

По его словам, захватчики целенаправленно атакуют именно жилые дома.

Глава ОВА отметил, что данные по поводу погибших и пострадавших еще уточняются, поскольку обследовать территорию под обстрелами невозможно.

Раненым гражданам оказывают медицинскую помощь.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/153439027195489

Война России против Украины. Главное (обновляется)

За сутки 18 мая российские оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Погибло по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), семеро получили ранения, сообщила группировка Объединенных сил. 

Также 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

Теги: Россия, Луганская область, Северодонецк, раненые, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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