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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки обстреляли 46 населенных пунктов Донбасса, убиты 15 мирных жителей – группировка ОС

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Оккупанты за сутки разрушили и повредили 68 гражданских объектов в Донецкой и Луганской областях
Оккупанты за сутки разрушили и повредили 68 гражданских объектов в Донецкой и Луганской областях
Фото: Павло Кириленко / Facebook

За сутки 18 мая российские оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщила группировка Объединенных сил в Facebook.

Оккупанты разрушили и повредили 68 гражданских объектов, из них: 43 жилых дома, две школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, дом культуры, котельную, электрическую подстанцию.

"В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), семеро получили ранения", – говорится в сообщении.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко уточнил в Telegram, что в области за сутки погибло 10 человек – семеро в Лимане и трое в Бахмуте. Двое из погибших – дети. 

Украинские военные отразили сегодня 16 атак российских оккупантов. Еще на двух локациях продолжаются бои. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • восемь танков;
  • 17 единиц боевой бронированной техники;
  • четыре специальных бронированных автомобиля;
  • шесть единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны также сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/373100171511966

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, Донецкая область, война, обстрелы, война России против Украины
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