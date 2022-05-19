Российские оккупанты за сутки обстреляли 46 населенных пунктов Донбасса, убиты 15 мирных жителей – группировка ОС

Оккупанты за сутки разрушили и повредили 68 гражданских объектов в Донецкой и Луганской областях Фото: Павло Кириленко / Facebook

Оккупанты разрушили и повредили 68 гражданских объектов, из них: 43 жилых дома, две школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, дом культуры, котельную, электрическую подстанцию.

"В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), семеро получили ранения", – говорится в сообщении.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко уточнил в Telegram, что в области за сутки погибло 10 человек – семеро в Лимане и трое в Бахмуте. Двое из погибших – дети.

Украинские военные отразили сегодня 16 атак российских оккупантов. Еще на двух локациях продолжаются бои. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

восемь танков;

17 единиц боевой бронированной техники;

четыре специальных бронированных автомобиля;

шесть единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны также сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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