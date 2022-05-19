Российские оккупанты за сутки обстреляли 46 населенных пунктов Донбасса, убиты 15 мирных жителей – группировка ОС

Оккупанты разрушили и повредили 68 гражданских объектов, из них: 43 жилых дома, две школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, дом культуры, котельную, электрическую подстанцию.
"В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), семеро получили ранения", – говорится в сообщении.
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко уточнил в Telegram, что в области за сутки погибло 10 человек – семеро в Лимане и трое в Бахмуте. Двое из погибших – дети.
Украинские военные отразили сегодня 16 атак российских оккупантов. Еще на двух локациях продолжаются бои. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
Подразделения противовоздушной обороны также сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.