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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 28 раз обстреляли Донецкую область – Нацполиция

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Мирное население оккупанты обстреливали из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У"
Мирное население оккупанты обстреливали из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У"
Фото: Національна поліція України / Facebook

Российская армия за сутки 28 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом 18 мая сообщила в Facebook Национальная полиция Украины.

"Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Среди раненых – трое детей. Разрушения получили 52 гражданских объекта – жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что под обстрелы попали, в частности, Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, Торецк, Константиновка, Северск, Зализное, Бахмутское, Северное, Яблоновка.

Мирное население оккупанты обстреливали из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У".

По данным Нацполиции, больше всего пострадал Бахмут, где российский снаряд разрушил завод и обрушил пятиэтажный дом. В результате обстрела погиб мужчина, тяжелые травмы получил девятилетний мальчик.

Сообщается, что полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/333063775630326

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донецкой области.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Донбасс, раненые, обстрелы, украинцы, война России против Украины, полиция Украины, Национальная полиция, разрушения, Нацполиция, погибшие
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