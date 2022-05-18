Оккупанты за сутки 28 раз обстреляли Донецкую область – Нацполиция

"Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Среди раненых – трое детей. Разрушения получили 52 гражданских объекта – жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Отмечается, что под обстрелы попали, в частности, Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, Торецк, Константиновка, Северск, Зализное, Бахмутское, Северное, Яблоновка.
Мирное население оккупанты обстреливали из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У".
По данным Нацполиции, больше всего пострадал Бахмут, где российский снаряд разрушил завод и обрушил пятиэтажный дом. В результате обстрела погиб мужчина, тяжелые травмы получил девятилетний мальчик.
Сообщается, что полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донецкой области.