Оккупанты за сутки 28 раз обстреляли Донецкую область – Нацполиция

Мирное население оккупанты обстреливали из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У" Фото: Національна поліція України / Facebook

"Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Среди раненых – трое детей. Разрушения получили 52 гражданских объекта – жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что под обстрелы попали, в частности, Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, Торецк, Константиновка, Северск, Зализное, Бахмутское, Северное, Яблоновка.

Мирное население оккупанты обстреливали из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У".

По данным Нацполиции, больше всего пострадал Бахмут, где российский снаряд разрушил завод и обрушил пятиэтажный дом. В результате обстрела погиб мужчина, тяжелые травмы получил девятилетний мальчик.

Сообщается, что полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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