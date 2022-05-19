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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"А-а-а-а-а, дергай!" ВСУ сбили на востоке Украины вражеский истребитель Су-34

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Оккупанты потеряли в Украине еще один Су-34
Оккупанты потеряли в Украине еще один Су-34
Фото: EPA (архив)

18 мая Вооруженные силы Украины сбили истребитель-бомбардировщик Су-34, который принадлежит российским оккупантам. Об этом сообщила пресс-служба группировки Объединенных сил.

По данным сил ООС, истребитель сбили "в небе украинского Донбасса". 

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/373100171511966

В то же время офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко написал в Facebook, что Су-34 был сбит вечером 18 мая под Купянском Харьковской области (город временно оккупирован российской армией). Пока неизвестно, идет речь об одном и том же истребителе или о разных. 

https://www.facebook.com/Kochevenko/posts/5212378385488151

Кочевенко также опубликовал радиоперехват переговоров экипажа. На записи слышно, что речевой информатор сообщает о пожаре в левом двигателе.

"Борт №16, пожар левого двигателя. Включи огнетушитель", – повторяет несколько раз речевой информатор. Затем он советует пилотам катапультироваться: "Борт №16, отказ СДУ (это система управления летательным аппаратом. – "ГОРДОН"). Проверь сигнализацию отказа. Создай условия для катапультирования". 

На записи также слышны переговоры одного из пилотов (экипаж бомбардировщика состоит из двух человек), вероятно, с диспетчером. Он говорит: "Тихо, тихо, не дергайся! Курс, курс какой? Я сбит, сбит, сбит. Курс, курс? Тихо. Прыгать будем на двух. На трех... Куда? Прямо? Прямо, Паш?  Дальность 30". В конце он кричит: "А-а-а-а-а, дергай!"

https://www.facebook.com/Kochevenko/videos/2811569938988298/

Контекст:

По состоянию на утро 18 мая, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, армия оккупантов потеряла в Украине 202 самолета и 167 вертолетов

Последний раз о сбитии вражеского Су-34 украинские власти официально сообщали 29 апреля. Это произошло в Харьковской области.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Донбасс, Харьковская область, истребители, Купянск, российская агрессия, война России против Украины, Су-34, операция Объединенных сил, Юрий Кочевенко
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