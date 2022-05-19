"А-а-а-а-а, дергай!" ВСУ сбили на востоке Украины вражеский истребитель Су-34

Оккупанты потеряли в Украине еще один Су-34 Фото: EPA (архив)

По данным сил ООС, истребитель сбили "в небе украинского Донбасса".

В то же время офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко написал в Facebook, что Су-34 был сбит вечером 18 мая под Купянском Харьковской области (город временно оккупирован российской армией). Пока неизвестно, идет речь об одном и том же истребителе или о разных.

Кочевенко также опубликовал радиоперехват переговоров экипажа. На записи слышно, что речевой информатор сообщает о пожаре в левом двигателе.

"Борт №16, пожар левого двигателя. Включи огнетушитель", – повторяет несколько раз речевой информатор. Затем он советует пилотам катапультироваться: "Борт №16, отказ СДУ (это система управления летательным аппаратом. – "ГОРДОН"). Проверь сигнализацию отказа. Создай условия для катапультирования".

На записи также слышны переговоры одного из пилотов (экипаж бомбардировщика состоит из двух человек), вероятно, с диспетчером. Он говорит: "Тихо, тихо, не дергайся! Курс, курс какой? Я сбит, сбит, сбит. Курс, курс? Тихо. Прыгать будем на двух. На трех... Куда? Прямо? Прямо, Паш? Дальность 30". В конце он кричит: "А-а-а-а-а, дергай!"