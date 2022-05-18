Обстрел оккупантами Бахмута. Погибло пять человек, среди них – двухлетний ребенок

В результате атаки погибли двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина. Сегодня из-под завалов достали тела 35-летней женщины и двухлетнего ребенка.
Еще четыре человека, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет, получили ранения различной степени тяжести.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Обстрел Бахмута произошел 17 мая. Вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего обвалился один подъезд. Также в последующем случился пожар. Изначально сообщалось об одном погибшем.