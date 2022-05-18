СБУ задержала жителя Славянска, который передавал российским оккупантам разведданные. Ему грозит пожизненное заключение

Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток без права внесения залога Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, предатель собирал информацию, содержащую сведения об оборонной сфере Украины.

Установлено, что с начала мая 2022 года сторонник оккупационных войск передавал им данные о размещении подразделений ВСУ, Национальной полиции и других военных формирований Украины на территории Славянск.

"Его "собеседником" оказался представитель силовых ведомств России, совершающих военную агрессию против Украины. Благодаря вмешательству правоохранителей преступное сотрудничество было прекращено", – говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины (от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества), а также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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