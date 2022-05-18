В Луганской области обесточена последняя работающая подстанция – глава ОВА

"Луганская область без света – обесточена последняя крупная подстанция. Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию", – написал руководитель ОВА.

По словам Гайдая, "разрушения очень серьезные".

"Ремонт невозможен до прекращения боевых действий", – резюмировал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области. 17 мая он отмечал, что на подконтрольной правительству территории региона свет есть только в одном населенном пункте, 818 трансформаторных подстанций разрушены или отключены.