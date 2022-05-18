Российская армия из "Градов" обстреляла Сумскую область – Госпогранслужба

В результате обстрела повреждено частное жилье в одном из населенных пунктов области Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Сегодня ночью враг из "Градов" обстрелял село в Сумской области. Начислено около десятка выстрелов. В результате обстрела повреждено частное жилье в одном из населенных пунктов Великописаревской территориальной общины", – говорится в сообщении.

По данным пограничников, российские войска совершили обстрел из реактивной системы залпового огня со стороны российского населенного пункта Понуры в Белгородской области.

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