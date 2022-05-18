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Российская армия из "Градов" обстреляла Сумскую область – Госпогранслужба

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В результате обстрела повреждено частное жилье в одном из населенных пунктов области
В результате обстрела повреждено частное жилье в одном из населенных пунктов области
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Российские оккупанты сегодня ночью, 18 мая, обстреляли из "Градов" Сумскую область, в результате чего было повреждено частное жилье в Великописаревской территориальной общине. Об этом сообщила в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня ночью враг из "Градов" обстрелял село в Сумской области. Начислено около десятка выстрелов. В результате обстрела повреждено частное жилье в одном из населенных пунктов Великописаревской территориальной общины", – говорится в сообщении.

По данным пограничников, российские войска совершили обстрел из реактивной системы залпового огня со стороны российского населенного пункта Понуры в Белгородской области.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/341105408128336

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля глава Сумской областной военной адмимнстрации Дмитрий Живицкий сообщил, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.

Оперативное командование "Север" проинформировало 17 мая, что оккупанты обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области со стороны России. Потерь личного состава ВСУ и военной техники нет, отметили украинские военные.

Теги: Россия, Украина, армия, война, Сумская область, оккупация, Госпогранслужба, пограничники, обстрелы, война России против Украины, село, российские оккупанты
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