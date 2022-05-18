Российская армия из "Градов" обстреляла Сумскую область – Госпогранслужба

"Сегодня ночью враг из "Градов" обстрелял село в Сумской области. Начислено около десятка выстрелов. В результате обстрела повреждено частное жилье в одном из населенных пунктов Великописаревской территориальной общины", – говорится в сообщении.
По данным пограничников, российские войска совершили обстрел из реактивной системы залпового огня со стороны российского населенного пункта Понуры в Белгородской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля глава Сумской областной военной адмимнстрации Дмитрий Живицкий сообщил, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.
Оперативное командование "Север" проинформировало 17 мая, что оккупанты обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области со стороны России. Потерь личного состава ВСУ и военной техники нет, отметили украинские военные.