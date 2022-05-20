Оккупанты штурмовали Северодонецк, понесли потери и отступили – Генштаб ВСУ

Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Северодонецка, но вынуждены были отступить, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"На северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Северодонецк, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Тошковка", – говорится в сообщении.

Также враг активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения на донецком направлении. Оккупанты пытались разрушить фортификационные сооружения подразделений ВСУ вдоль всей линии столкновения, нанося огневое поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактической авиации.

"На бахмутском направлении при поддержке артиллерии и минометов оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Александрополье, – отметили в Генштабе. – На авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Потерпел поражение и отступил".

На славянском, лиманском и кураховском направлениях противник обстреливал гражданскую инфраструктуру, в том числе из РСЗО, рассказали украинские военные.

"На донецком и луганском направлениях за минувшие сутки отражены 14 атак врага, уничтожены восемь танков, 14 единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

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