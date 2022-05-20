Оккупанты штурмовали Северодонецк, понесли потери и отступили – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Северодонецк, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Тошковка", – говорится в сообщении.
Также враг активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения на донецком направлении. Оккупанты пытались разрушить фортификационные сооружения подразделений ВСУ вдоль всей линии столкновения, нанося огневое поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактической авиации.
"На бахмутском направлении при поддержке артиллерии и минометов оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Александрополье, – отметили в Генштабе. – На авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Потерпел поражение и отступил".
На славянском, лиманском и кураховском направлениях противник обстреливал гражданскую инфраструктуру, в том числе из РСЗО, рассказали украинские военные.
"На донецком и луганском направлениях за минувшие сутки отражены 14 атак врага, уничтожены восемь танков, 14 единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10", – резюмировали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.