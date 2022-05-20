ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Северодонецка россияне пытались идти на штурм, понесли потери и отступили – Генштаб ВСУ

Продолжаются 85-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению
Продолжаются 85-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В районе Северодонецка Луганской области российские оккупанты вели штурмовые действия, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Об этом в вечерней сводке сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.

На слобожанском направлении оккупанты сосредоточились на удержании занятых позиций, в отдельных районах пытаются проводить безуспешные контратаки. Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Терновая и Борщевая Харьковской области.

На славянском направлении РФ обстреливала гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пришиб, Грушуваха и Богородичное.

На донецком направлении оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия. В частности, в районе Северодонецка РФ вела штурмовые действия, понесла потери и отошла на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

Оккупанты проводили наступление в районе Александрополя (до 2016 года – Розовка) Ясиноватского района и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Успеха не имеют.

На авдеевском направлении российские оккупанты вели штурмовые действия в районе Новобахмутовки, успеха не имели, понесли потери и отступили.

На кураховском направлении РФ наступала в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, успеха не имела.

На лиманском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.

На южнобужском направлении под прикрытием огня минометов и ствольной артиллерии враг продолжал инженерное оборудование позиций. 

На временно захваченных территориях Украины оккупанты нарушают права и свободы мирных жителей, запрещают свободное передвижение и перемещение на территорию, подконтрольную правительству Украины.

"Личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся. Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с силами обороны Украины. Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/320537073592711

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Сумская область, Генштаб ВСУ, Северодонецк, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку про российский корабль, посланный украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку про российский корабль, посланный украинским пограничником
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (505721)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (272280)
3
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (192922)
4
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (69149)
5
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (50017)
6
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (31660)
7
Российский художник показал, как выглядит смерть Путина. Фото (28210)
8
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (25464)
 
 
 
 