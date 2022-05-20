Возле Северодонецка россияне пытались идти на штурм, понесли потери и отступили – Генштаб ВСУ

Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.

На слобожанском направлении оккупанты сосредоточились на удержании занятых позиций, в отдельных районах пытаются проводить безуспешные контратаки. Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Терновая и Борщевая Харьковской области.

На славянском направлении РФ обстреливала гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пришиб, Грушуваха и Богородичное.

На донецком направлении оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия. В частности, в районе Северодонецка РФ вела штурмовые действия, понесла потери и отошла на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

Оккупанты проводили наступление в районе Александрополя (до 2016 года – Розовка) Ясиноватского района и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Успеха не имеют.

На авдеевском направлении российские оккупанты вели штурмовые действия в районе Новобахмутовки, успеха не имели, понесли потери и отступили.

На кураховском направлении РФ наступала в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, успеха не имела.

На лиманском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.

На южнобужском направлении под прикрытием огня минометов и ствольной артиллерии враг продолжал инженерное оборудование позиций.

На временно захваченных территориях Украины оккупанты нарушают права и свободы мирных жителей, запрещают свободное передвижение и перемещение на территорию, подконтрольную правительству Украины.

"Личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся. Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с силами обороны Украины. Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)