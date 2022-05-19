"Лайфхак выживания". В СБУ заявили, что российские оккупанты массово стреляют себе в ноги, чтобы не участвовать в войне против Украины

Ссылаясь на перехваченные разговоры российских военных, в спецслужбе заявили, что практика стрельбы по собственным конечностям получила среди оккупантов широкое распространение и стала для них "лайфхаком выживания".

Как подчеркнули в СБУ, захватчики не хотят быть "пушечным мясом", а командиры "бросают их в сам ад".

"Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днем", – говорит оккупант своему знакомому и жалуется, что его подразделение не получает никакого подкрепления.

Собеседник, в свою очередь, советует ему "подобрать украинское оружие и прострелить себе ноги", имитируя таким образом ранение от ВСУ, чтобы добиться госпитализации и возвращения в Россию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)