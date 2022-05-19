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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о продлении военного положения и мобилизации: Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине безопасность

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Все города и общины, находящиеся под временной оккупацией, должны знать, что Украина вернется, отметил Зеленский
Все города и общины, находящиеся под временной оккупацией, должны знать, что Украина вернется, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины будут пошагово освобождать украинскую землю от российских оккупантов. Об этом 18 мая в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сколько времени это продлится? Ответ на этот вопрос может дать только реальная ситуация на поле боя. Стараемся как можно скорее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность. Именно поэтому подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроке общей мобилизации", – сказал президент.

Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение.

"У нашей армии и всех защищающих государство должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно, – отметил глава государства. – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, находящиеся под оккупацией – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1549582658772320/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский объявил военное положение на 30 суток утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток. 

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле.

Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения в Украине и общей мобилизации на 90 дней – до 23 августа. В настоящее время оба проекта закона (№7389 и №7390) об утверждении указов президента направлены на рассмотрение комитета Рады.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, мобилизация, Бердянск, военное положение, вторжение, Владимир Зеленский, закон, война России против Украины, президент, безопасность, Энергодар, российские оккупанты
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