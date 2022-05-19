Зеленский о продлении военного положения и мобилизации: Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине безопасность

"Сколько времени это продлится? Ответ на этот вопрос может дать только реальная ситуация на поле боя. Стараемся как можно скорее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность. Именно поэтому подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроке общей мобилизации", – сказал президент.
Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение.
"У нашей армии и всех защищающих государство должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно, – отметил глава государства. – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, находящиеся под оккупацией – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский объявил военное положение на 30 суток утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток.
Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле.
Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения в Украине и общей мобилизации на 90 дней – до 23 августа. В настоящее время оба проекта закона (№7389 и №7390) об утверждении указов президента направлены на рассмотрение комитета Рады.