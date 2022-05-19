Зеленский о продлении военного положения и мобилизации: Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине безопасность

Все города и общины, находящиеся под временной оккупацией, должны знать, что Украина вернется, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

"Сколько времени это продлится? Ответ на этот вопрос может дать только реальная ситуация на поле боя. Стараемся как можно скорее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность. Именно поэтому подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроке общей мобилизации", – сказал президент.

Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение.

"У нашей армии и всех защищающих государство должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно, – отметил глава государства. – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, находящиеся под оккупацией – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется".

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