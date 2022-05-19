Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 суток

"...продлить срок действия военного положения в Украине с 5.30 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", – говорится в законопроекте №7389.

"…продлить с 25 мая 2022 года срок проведения общей мобилизации на 90 суток", – отмечается в законопроекте №7390.

Таким образом, президент предлагает продлить и военное положение, и мобилизацию до 23 августа.

В настоящее время оба проекта направлены на рассмотрение комитета Рады.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток.

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле.