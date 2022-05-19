В ГБР начали документировать преступления оккупантов в Черниговской области, в том числе в селе Ягодное, где удерживались более 350 заложников

В частности, фиксируются преступления захватчиков в селе Ягодное, где они насильственно удерживали и пытали более 350 человек.
"Мы установим всех извергов, которые пытали наших граждан. Обязательно будет справедливое судебное наказание для преступников", – подчеркнул Сухачев.
По его словам, с середины мая следователи территориального управления ГБР Киева совместно с прокурорами Черниговской областной прокуратуры приступили к проведению следственных и процессуальных действий по фактам многочисленных нарушений законов и обычаев войны военнослужащими вооруженных сил РФ.
"То, что мы увидели, не укладывается в голове. Так издеваться над мирным населением могут только варвары и рашисты… Меня поразили рисунки детей на стенах подвала, которые вспоминали свою мирную жизнь. Мы вернем мир в Украину! А те, кто обижал наших детей, будут нести строгую ответственность", – отметил Сухачев.
При документировании преступлений россиян ГБР также фиксирует и устанавливает обстоятельства расстрелов оккупантами мирных жителей, обстрелов жилья и мародерства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Ягодном Черниговской области оккупанты согнали всех жителей села в небольшой подвал школы и держали там несколько недель. Как отметил глава государства, от удушья там умерло около 10 человек. Младшему ребенку, который находился в подвале, было три месяца. Самому старшему человеку – 93 года.
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую область с российской территории.