В ГБР начали документировать преступления оккупантов в Черниговской области, в том числе в селе Ягодное, где удерживались более 350 заложников

В частности, фиксируются преступления захватчиков в селе Ягодное, где они насильственно удерживали и пытали более 350 человек.

"Мы установим всех извергов, которые пытали наших граждан. Обязательно будет справедливое судебное наказание для преступников", – подчеркнул Сухачев.

По его словам, с середины мая следователи территориального управления ГБР Киева совместно с прокурорами Черниговской областной прокуратуры приступили к проведению следственных и процессуальных действий по фактам многочисленных нарушений законов и обычаев войны военнослужащими вооруженных сил РФ.

"То, что мы увидели, не укладывается в голове. Так издеваться над мирным населением могут только варвары и рашисты… Меня поразили рисунки детей на стенах подвала, которые вспоминали свою мирную жизнь. Мы вернем мир в Украину! А те, кто обижал наших детей, будут нести строгую ответственность", – отметил Сухачев.

При документировании преступлений россиян ГБР также фиксирует и устанавливает обстоятельства расстрелов оккупантами мирных жителей, обстрелов жилья и мародерства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)