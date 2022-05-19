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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГБР начали документировать преступления оккупантов в Черниговской области, в том числе в селе Ягодное, где удерживались более 350 заложников

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Следователи ГБР Киева совместно с прокурорами Черниговской областной прокуратуры проводят следственные действия с середины мая
Следователи ГБР Киева совместно с прокурорами Черниговской областной прокуратуры проводят следственные действия с середины мая
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Государственное бюро расследований начало документировать преступления российских оккупантов против мирного населения в Черниговской области. Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев, сообщила 19 мая пресс-служба ведомства.

В частности, фиксируются преступления захватчиков в селе Ягодное, где они насильственно удерживали и пытали более 350 человек.

"Мы установим всех извергов, которые пытали наших граждан. Обязательно будет справедливое судебное наказание для преступников", – подчеркнул Сухачев.

По его словам, с середины мая следователи территориального управления ГБР Киева совместно с прокурорами Черниговской областной прокуратуры приступили к проведению следственных и процессуальных действий по фактам многочисленных нарушений законов и обычаев войны военнослужащими вооруженных сил РФ.

"То, что мы увидели, не укладывается в голове. Так издеваться над мирным населением могут только варвары и рашисты… Меня поразили рисунки детей на стенах подвала, которые вспоминали свою мирную жизнь. Мы вернем мир в Украину! А те, кто обижал наших детей, будут нести строгую ответственность", – отметил Сухачев.

При документировании преступлений россиян ГБР также фиксирует и устанавливает обстоятельства расстрелов оккупантами мирных жителей, обстрелов жилья и мародерства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Ягодном Черниговской области оккупанты согнали всех жителей села в небольшой подвал школы и держали там несколько недель. Как отметил глава государства, от удушья там умерло около 10 человек. Младшему ребенку, который находился в подвале, было три месяца. Самому старшему человеку – 93 года.

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, заложники, расследование, преступление, Государственное бюро расследований, война России против Украины, ГБР, Алексей Сухачев, российские оккупанты
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