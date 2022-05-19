Российские оккупанты обстреляли мирную колонну под Херсоном. Погибло три человека – Вилкул

По словам Вилкула, обстрел произошел в районе села Давыдов Брод в Херсонской области.

"Орки били из "Градов". Как минимум трое людей погибли, еще шестеро получили ранения, в том числе крайне тяжелые. Врачи борются за их жизнь в наших больницах. Прокуратура открыла дело по факту нарушений законов войны, объединенных с умышленным убийством", – сообщил он.

Также Вилкул добавил, что в Кривом Роге ситуация сохраняется стабильной, обеспечена работа всех коммунальных служб, медицинских и социальных учреждений.

С завтрашнего дня освещение Кривого Рога будет отключаться не с 23.00, а с 22.00 – с начала действия комендантского часа, отметил он.

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