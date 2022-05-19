Российские оккупанты обстреляли мирную колонну под Херсоном. Погибло три человека – Вилкул

По словам Вилкула, обстрел произошел в районе села Давыдов Брод в Херсонской области.
"Орки били из "Градов". Как минимум трое людей погибли, еще шестеро получили ранения, в том числе крайне тяжелые. Врачи борются за их жизнь в наших больницах. Прокуратура открыла дело по факту нарушений законов войны, объединенных с умышленным убийством", – сообщил он.
Также Вилкул добавил, что в Кривом Роге ситуация сохраняется стабильной, обеспечена работа всех коммунальных служб, медицинских и социальных учреждений.
С завтрашнего дня освещение Кривого Рога будет отключаться не с 23.00, а с 22.00 – с начала действия комендантского часа, отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.