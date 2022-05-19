В Луганске и Ровеньках прошли стихийные митинги против мобилизации в оккупационные войска – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной 18 мая в Facebook.
"По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 16–17 мая прошли стихийные акции протеста членов семей лиц, которые были принудительно мобилизованы в ряды российских оккупационных войск. Протесты зафиксированы в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой", – говорится в сообщении.
Омбудсмен Людмила Денисова отмечала 15 мая, что Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию.
В частности, в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину в ОРЛО и ОРДО оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.
Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призову подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".
19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.
Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, сообщала украинская разведка 22 марта.