В Луганске и Ровеньках прошли стихийные митинги против мобилизации в оккупационные войска – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной 18 мая в Facebook.

"По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 16–17 мая прошли стихийные акции протеста членов семей лиц, которые были принудительно мобилизованы в ряды российских оккупационных войск. Протесты зафиксированы в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой", – говорится в сообщении.

Омбудсмен Людмила Денисова отмечала 15 мая, что Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию.

В частности, в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)