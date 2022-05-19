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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганске и Ровеньках прошли стихийные митинги против мобилизации в оккупационные войска – Генштаб ВСУ

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Протестующие требовали возвращения домой мобилизованных в оккупационные войска, отметили в Генштабе ВСУ
Протестующие требовали возвращения домой мобилизованных в оккупационные войска, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Жители временно оккупированных Луганска и Ровеньков (Луганская область) 16 и 17 мая вышли на стихийные протесты, требуя вернуть принудительно мобилизованных для войны против Украины родственников.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной 18 мая в Facebook.

"По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 1617 мая прошли стихийные акции протеста членов семей лиц, которые были принудительно мобилизованы в ряды российских оккупационных войск. Протесты зафиксированы в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/319806796999072

Омбудсмен Людмила Денисова отмечала 15 мая, что Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию.

В частности, в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину в ОРЛО и ОРДО оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.

Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призову подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".

19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.

Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, сообщала украинская разведка 22 марта.

Теги: Россия, Украина, Луганск, Луганская область, протесты, Генштаб ВСУ, митинг, мобилизация, Ровеньки, война России против Украины, ЛНР, ОРДЛО, население, акции протеста, российские оккупанты
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