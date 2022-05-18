ВСУ освободили от оккупантов населенный пункт в Харьковской области – Генштаб

Отмечается, что на харьковском направлении противник сосредотачивал основные усилия на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений ВСУ.

"Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. В результате наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая, боевые действия продолжаются", – отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

В Офисе президента 10 мая проинформировали, что в Украине от оккупантов освободили 1003 населенных пункта.

227-й батальон 127-й бригады Сил теробороны ВСУ города Харькова оттеснил россиян и вышел на участок государственной границы, сообщило Минобороны Украины 15 мая.