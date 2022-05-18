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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили от оккупантов населенный пункт в Харьковской области – Генштаб

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В результате наступления ВСУ освободили населенный пункт Дементиевка, отметили в Генштабе
В результате наступления ВСУ освободили населенный пункт Дементиевка, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов село Дементиевка в Харьковской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной 18 мая в Facebook.

Отмечается, что на харьковском направлении противник сосредотачивал основные усилия на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений ВСУ.

"Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. В результате наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая, боевые действия продолжаются", – отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/319806796999072


Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

В Офисе президента 10 мая проинформировали, что в Украине от оккупантов освободили 1003 населенных пункта.

227-й батальон 127-й бригады Сил теробороны ВСУ города Харькова оттеснил россиян и вышел на участок государственной границы, сообщило Минобороны Украины 15 мая.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Генштаб ВСУ, Харьковская область, ВСУ, наступление, война России против Украины, село
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