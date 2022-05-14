За сутки украинские военные освободили шесть населенных пунктов – Зеленский

В Украине освободили от российских оккупантов уже 1015 городов и сел, сказал Зеленский Фото: ЕРА

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 13 мая в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства.

Зеленский сказал, что процесс восстановления деоккупированных территорий продолжается – восстанавливают электроснабжение, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги.

"Это важно. Конечно, мы помним о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса... Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу", – добавил он.

Где именно были освобождены новые шесть населенных пунктов, президент не уточнил. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 13 мая об этом не упоминалось.