За сутки украинские военные освободили шесть населенных пунктов – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 13 мая в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства.
Зеленский сказал, что процесс восстановления деоккупированных территорий продолжается – восстанавливают электроснабжение, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги.
"Это важно. Конечно, мы помним о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса... Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу", – добавил он.
Где именно были освобождены новые шесть населенных пунктов, президент не уточнил. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 13 мая об этом не упоминалось.
Сегодня начались 80-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Президент РФ Владимир Путин объявил о нем ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны. По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 13 мая, что Россия потерпела стратегическое поражение, так как не смогла до 9 мая уничтожить Украинское государство и сменить власть на своих марионеток. Теперь "мы входим в новую – долговременную – фазу войны", сообщил он.