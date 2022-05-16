"Благодарность моя без границ". Зеленский записал видеообращение к бойцам харьковской теробороны, которые вышли на границу с РФ

Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в Instagram 16 мая.

"Ребята! Харьков, 227-й батальон, 127-я бригада территориальной обороны Украины. Очень вам благодарен от всех украинцев, от себя и моей семьи! Благодарность моя без границ. Желаю вам всем здоровья, берегите себя. Благодарю вас и ваших родителей. Вы – молодцы! И всем таким, как вы, воинам тоже очень благодарен. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

227-й батальон 127-й бригады Сил теробороны ВСУ города Харькова оттеснил россиян и вышел на участок государственной границы, сообщило Минобороны Украины 15 мая.

Ведомство также разместило видео, на котором теробороновцы зафиксированы на фоне знака, которым обозначают государственную границу Украины.

Военные записали видеообращение к Зеленскому, в котором доложили, что вышли на рубеж границы со страной-оккупантом.

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