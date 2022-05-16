"Благодарность моя без границ". Зеленский записал видеообращение к бойцам харьковской теробороны, которые вышли на границу с РФ

Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в Instagram 16 мая.
"Ребята! Харьков, 227-й батальон, 127-я бригада территориальной обороны Украины. Очень вам благодарен от всех украинцев, от себя и моей семьи! Благодарность моя без границ. Желаю вам всем здоровья, берегите себя. Благодарю вас и ваших родителей. Вы – молодцы! И всем таким, как вы, воинам тоже очень благодарен. Слава Украине!" – сказал Зеленский.
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227-й батальон 127-й бригады Сил теробороны ВСУ города Харькова оттеснил россиян и вышел на участок государственной границы, сообщило Минобороны Украины 15 мая.
Ведомство также разместило видео, на котором теробороновцы зафиксированы на фоне знака, которым обозначают государственную границу Украины.
Военные записали видеообращение к Зеленскому, в котором доложили, что вышли на рубеж границы со страной-оккупантом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском (тоже Харьковская область) направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.