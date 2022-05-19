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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные показали огромную воронку от российской бомбы, сброшенной на "Азовсталь"

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Российские оккупанты ежедневно наносят удары по территории "Азовстали"
Российские оккупанты ежедневно наносят удары по территории "Азовстали"
Фото: ЕРА

Одна из бомб, которую российские оккупанты сбросили на территории мариупольского завода "Азовсталь", оставила огромную воронку. Об этом 18 мая сообщило издание "Цензор.НЕТ".

"Чтобы вы понимали, насколько ямочка большая", – говорит один из бойцов, снимая своего сослуживца, который спустился на дно воронки.

Как отмечает издание, глубина ямы составляет не менее 10 метров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

До начала мая на "Азовстали" находились и местные жители, которые прятались там от обстрелов оккупантов. 7 мая завершилась их эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

По состоянию на 10 мая на заводе оставались более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых. 17 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

Днем 17 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается. На "Азовстали" остаются военнослужащие. В Минобороны заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

Российские оккупанты ежедневно наносят удары по территории "Азовстали".

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Азовсталь, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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